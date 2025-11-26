Lamine Yamal gây thất vọng, Barcelona thảm bại trước Chelsea

Hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea, Barcelona tự tin về cơ hội chiến thắng và HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Lewandowski.

Bên phía đội chủ nhà Chelsea, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Neto, Garnacho, Estevao. Những phút đầu tiên diễn ra đầy căng thẳng, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Lamine Yamal gây thất vọng ở cuộc so tài với Chelsea (Ảnh: Reuters).

Ngay phút thứ 4, lưới của Barcelona đã rung lên sau cú dứt điểm cận thành của Enzo Fernandez. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận khi bóng chạm tay Fofana trước khi đến vị trí của tiền vệ người Argentina.

Phút 22, Enzo Fernandez tiếp tục đưa được bóng vào lưới Barca nhưng Chelsea một lần nữa không được công nhận bàn thắng. Tuy nhiên đến phút 27, hậu vệ Kounde của Barcelona lóng ngóng phản lưới nhà, giúp Chelsea dẫn 1-0.

Hàng thủ Barcelona gây thất vọng lớn khi ở phút 44, trung vệ Araujo bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Barcelona kết thúc hiệp 1 với vô vàn bất lợi.

Sang hiệp 2, Barcelona gần như không có cơ hội lật ngược thế cờ và dồn toàn lực tối đa trong phòng ngự. Ngôi sao Lamine Yamal gây thất vọng, bị phong tỏa hoàn toàn còn Barcelona tiếp tục nhận thêm những bàn thua.

Niềm vui của cầu thủ Chelsea khi đại thắng Barcelona 2-0 (Ảnh: Reuters).

Phút 55, Estevao có pha đi bóng kỹ thuật và tung cú dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Chelsea. Chiến thắng ấn tượng của Chelsea được ấn định ở phút 73 nhờ công của Delap sau pha dứt điểm cận thành.

Sau ít phút kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài xác định bàn thắng của Chelsea là hợp lệ. Chelsea chơi chậm ở gần 20 phút còn lại và bảo toàn chiến thắng chung cuộc 3-0 trước CLB xứ Catalonia.

Kết quả này giúp Chelsea vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025-26 khi có 10 điểm sau 5 lượt đấu còn Barcelona rơi xuống thứ 15 với 7 điểm.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella, Neto, Garnacho, Estevao.

Bàn thắng: Kounde (phản lưới, 27'), Estevao (55'), Delap (73')

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde, Araujo, De Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres, Lewandowski.