HLV Polking: "V-League thua xa Thai-League, Quang Hải cần xuất ngoại"

Dân trí HLV Mano Polking khẳng định mục tiêu của bóng đá Thái Lan không chỉ là vô địch AFF Cup, mà còn muốn làm được "điều gì đó" ở những sân chơi lớn hơn như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Indonesia chỉ có trận hòa 2-2 trước Thái Lan, chung cuộc thua 2-6, giành ngôi Á quân AFF Cup 2020. Trong khi đó Thái Lan chiến thắng xứng đáng và có 6 lần vô địch AFF Cup, khẳng định sức mạnh của ông vua khu vực.

Phát biểu sau trận chung kết lượt về với Indonesia, HLV Mano Polking của Thái Lan cho biết: "Chức vô địch này thật đặc biệt. Như các bạn đã biết Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Tôi chỉ muốn cảm ơn lãnh đạo đội, các cầu thủ và người hâm mộ. Tôi rất tự hào với những gì mà Thái Lan làm được ở giải đấu năm nay".

HLV Mano Polking.

"Các cầu thủ đã thể hiện được sự chuyên nghiệp bên cạnh tài năng của họ. Tất cả những cầu thủ mà tôi sử dụng đều đã thể hiện hết khả năng, hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng tôi ghi được bàn và cũng chứng tỏ được khả năng bảo vệ thành quả. Trận bán kết lượt về với Việt Nam hay như trận chung kết lượt về với Indonesia hôm nay, Thái Lan đều đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng chung cuộc", HLV Mano Polking khen ngợi các học trò.

Dù chỉ có ít tháng dẫn dắt Thái Lan nhưng HLV Mano Polking đã ghi dấu ấn lớn với chức vô địch AFF Cup 2020. Chiến lược gia người Đức không nói về tương lai của mình, nhưng khẳng định bóng đá Thái Lan rất có tham vọng ở những sân chơi lớn.

"Chúng tôi vô địch AFF Cup, nhưng không muốn chỉ dừng lại ở ngôi vị số một Đông Nam Á. Thái Lan có thể làm tốt hơn, ngay cả ở những sân chơi lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup", HLV Mano Polking nhấn mạnh.

Bóng đá Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á.

Cuối cùng, HLV Polking bất ngờ so sánh V-League và Thai League: "Tôi đã làm việc ở cả Thai League và V-League. Nói thật tôi không muốn so sánh quá nhiều, nhưng so với Thai League, V-League chưa bằng và cần phải cải thiện nhiều mặt.

Thai League đã tạo ra những cầu thủ lớn tầm châu lục như Chanathip. Quang Hải của Việt Nam cũng là sản phẩm của V-League nhưng lại chưa được ra nước ngoài. Điều tôi muốn nói là các cầu thủ cần phải xuất ngoại để phát triển tài năng của họ. Các giải vô địch quốc gia cũng cần phát huy để đóng góp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia".

Trong khi đó, ngôi sao Chanathip chia sẻ: "Tôi cảm ơn HLV trưởng, các đồng đội và cả người hâm mộ. Chúng tôi vui và tự hào với chức vô địch này.

Lần vô địch AFF Cup 2014 và 2016 là lịch sử, còn chức vô địch này lại thể hiện nhiều điều hơn, nó là minh chứng cho tầm vóc và sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Thái Lan. Chúng tôi đã trở lại một cách mạnh mẽ".

Thùy Linh