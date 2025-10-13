HLV người Anh thẳng thắn chỉ ra vấn đề của bóng đá Malaysia

HLV Steve Darby là nhân vật am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Ông từng có thời gian làm việc ở Malaysia (cho CLB Johor, Perak, Kelantan), Việt Nam (dẫn dắt đội tuyển nữ) hay Thái Lan (trợ lý HLV, HLV đội U23).

HLV Steve Darby cho rằng bóng đá Malaysia bị kìm hãm phát triển vì sự can thiệp vào vấn đề chuyên môn (Ảnh: FBNV).

Điều này giúp ông có thể nhìn nhận vấn đề của bóng đá Malaysia so với khu vực Đông Nam Á. Phát biểu trên tờ Timesport, HLV người Anh chia sẻ: “Sự phát triển của bóng đá Malaysia luôn bị cản trở bởi bộ máy quản lý.

Ở Thái Lan, chúng tôi được thuê để làm việc. Nếu không có kết quả tốt thì tôi sẽ bị sa thải. Điều quan trọng là tôi và dàn cộng sự của mình không bị can thiệp bởi vấn đề chuyên môn.

Câu hỏi lớn nhất cho giới quản lý ở Malaysia, đó là ai điều hành bóng đá? Nếu Chủ tịch hay Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thì họ nên từ chức. Còn nếu họ để người khác quyết định thay thì không đủ năng lực làm việc ở vị trí đó”.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa bị buộc tội làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo HLV Steve Darby, đây chỉ là vấn đề lặp lại từ sai lầm cũ.

Cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Quản lý chất lượng là điều cần thiết và đi kèm với đó là trách nhiệm giải trình. Tôi cho rằng các nhà quản lý nên tuyển dụng các chuyên gia và họ được thực sự làm công việc của mình. Nếu họ thất bại, hãy sa thải, nhưng tuyệt đối đừng can thiệp vào chuyên môn. Chúng ta đừng dạy thợ máy hay nha sĩ phải làm việc như thế nào.

Liên đoàn bóng đá Lào đã làm rất tốt việc huy động tài chính ở một quốc gia nghèo. Tiền của FIFA và AFC đã được họ dùng để phát triển cầu thủ và cơ sở vật chất. Họ đang làm rất tốt và sẽ tiếp tục phát triển”.

Vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch khiến cho bóng đá Malaysia thêm chao đảo (Ảnh: BH Online).

Đánh giá về chất lượng cầu thủ Malaysia, HLV Steve Darby cho biết: “Để vươn tới đẳng cấp cao nhất, yếu tố quan trọng nhất là ý chí thép. Có rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng chỉ những người có bản lĩnh mới đứng trên đỉnh.

Về mặt kỹ thuật, cầu thủ Malaysia không thua kém ai trên thế giới nhưng vấn đề tâm lý là rào cản lớn. Để trở thành một vận động viên đỉnh cao không hề dễ dàng, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi bạn phải có sự khéo léo về cả các ứng xử không nằm trong phạm vi chuyên môn.

Tình yêu bóng đá của người Malaysia là chân thành nhưng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ để đảm bảo chiến thắng. Bạn cần phải thêm bản lĩnh và sự chính trực”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ đợi phán quyết của FIFA và Tòa án thể thao (CAS) trước khi đưa ra án phạt của Malaysia. Đội bóng này có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hoặc thậm chí là bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.