HLV Mai Đức Chung: "Tuyển Việt Nam sẵn sàng trước thách thức từ Australia"

“Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng chuẩn bị cho trận đấu. Hai đội có sức mạnh đồng đều. U23 Australia rất trẻ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này. Chúng tôi mong rằng thi đấu thật tốt cho trận đấu tới. Hy vọng người hâm mộ tới sân ủng hộ cho đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung mở lời trong buổi họp báo trước trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025 gặp U23 Australia.

HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu vào chung kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tại bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ có lợi thế được chơi trên sân nhà mà còn được nghỉ hơn đối thủ một ngày. HLV Mai Đức Chung bày tỏ quan điểm: “Đúng là chúng tôi có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, còn U23 Australia phải di chuyển từ Phú Thọ sang đây, nhưng đó là lợi thế trên lý thuyết.

U23 Australia trẻ khỏe và thích nghi nhanh. Họ thua Myanmar là không may, nhưng trận sau đã thi đấu tốt. Chúng tôi đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu từng trận, quyết tâm dù gặp đối thủ nào chăng nữa. Đội bóng thi đấu hết mình, còn những vấn đề khác thì tôi không nói trước được”.

Trong buổi họp báo, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi từng chơi tại Thống Nhất năm 2014 hoặc SEA Games ở Quảng Ninh.

Đó là động lực để đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu, và hy vọng ở trận đấu sắp tới khán giả sẽ đến đông hơn nữa, đem tới bầu không khí tuyệt vời hơn. Nhiều người hâm mộ ở tỉnh khác sẽ tới đây để ủng hộ. Điều đó đem tới niềm tin cho chúng tôi.

Bán kết rồi nên tinh thần rất thoải mái và tự tin, trên khán đài có CĐV thân thuộc, đó là những động lực lớn. Còn về vấn đề ghi bàn hay không, tôi cũng nỗ lực để đem về kết quả tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng 3 trận ở vòng bảng (Ảnh: VFF).

Bên kia chiến tuyến, HLV U23 Australia, Joseph Palatsides, cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị cho trận này gần như giống mọi trận khác. Các cầu thủ rất háo hức, nhưng cũng biết sẽ phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi.

Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi phấn khích trước cơ hội dành cho các cầu thủ và toàn đội. Sau trận đầu tiên của giải, thông tin chiến thuật chúng tôi đưa cho các cầu thủ được tiếp thu và thực hiện rất tốt. Quan trọng hơn cả chiến thuật là ý chí và khát khao chiến thắng của họ. Sau trận gặp Philippines, đội tự tin hơn và chơi tiến bộ dần qua từng trận”.