HLV Mai Đức Chung tuyên bố mạnh mẽ về mục tiêu dự World Cup

“Chúng tôi rất hài lòng với sự chuẩn bị và hỗ trợ của Ban tổ chức. Đến thời điểm này, đội đã sẵn sàng về mọi mặt”, HLV Mai Đức Chung mở đầu buổi họp báo để cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá Australia đã đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, sân bãi tập luyện cũng như công tác tổ chức.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như ở buổi họp báo (Ảnh: VFF).

Đánh giá về các đối thủ bảng C, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ chất lượng gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Ông nói “Không chỉ riêng bảng C mà tất cả các bảng đấu tại giải đấu này đều rất mạnh. Các đội góp mặt đều xứng đáng. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa, tập trung cho từng trận đấu một”.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng bày tỏ niềm vui khi được thi đấu tại Australia. Ông cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi cùng sự cổ vũ của đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây sẽ là nguồn động viên lớn đối với toàn đội.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện, tuân thủ yêu cầu của Ban huấn luyện. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng gặp đối thủ mạnh càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như cũng đánh giá cao sự đón tiếp của Ban tổ chức: “Chúng tôi hài lòng với điều kiện ăn ở, tập luyện cũng như thời tiết tại đây. Toàn đội đang có tinh thần và thể trạng tốt”.

Chia sẻ về vai trò của mình, Huỳnh Như cho biết cô luôn tuân thủ giáo án của Ban huấn luyện ở cả CLB và đội tuyển quốc gia. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Các HLV nắm rõ thể trạng từng cầu thủ để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, giúp toàn đội đạt phong độ tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Dù ở cấp độ CLB hay đội tuyển quốc gia, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể”.

Ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Ấn Độ vào lúc 18h ngày 4/3.