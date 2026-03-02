Báo Hàn Quốc lo sợ kịch bản tuyển Việt Nam bị đối xử bất công

“Liệu một kịch bản gây sốc có xảy ra khi Malaysia, đội tuyển từng đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2026, kháng cáo thành công từ CAS?”, tờ Daum đặt ra câu hỏi.

Báo Hàn Quốc cho rằng nếu FAM kháng cáo thành công ở CAS thì sẽ là sự bất công của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Tờ báo của Hàn Quốc viết: “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang tỏ ra khá lạc quan khi chờ phán quyết cuối cùng liên quan đến bê bối nhập tịch. Hiện tại, CAS đang xem xét đơn kháng cáo về án kỷ luật dành cho các cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, FAM đã gây tranh cãi khi tung ra sân hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài bằng cách làm giả giấy khai sinh, ngay trước trận gặp tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sau thất bại nặng nề, HLV Kim Sang Sik hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận Việt Nam, thậm chí xuất hiện ý kiến yêu cầu sa thải ông. Tuy nhiên, cục diện thay đổi khi có thông tin cho thấy hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã được làm giả.

Sau khi xác minh hành vi gian lận của FAM, FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ liên quan vào tháng 9 năm ngoái. FIFA cũng xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 trong ba trận đấu giao hữu với Singapore, Cape Verde và Palestine”.

Tuyển Malaysia vẫn chưa biết được số phận của mình ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF).

Tờ Daum khẳng định: “Phán quyết của CAS được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 trước Malaysia hay không sẽ do AFC quyết định, dựa trên kết luận cuối cùng từ CAS.

Trong trường hợp CAS chấp nhận kháng cáo của Malaysia, thất bại 0-4 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên. Điều này ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng F vòng loại, nơi Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm, còn đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm.

Chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé dự vòng chung kết. Nếu kết quả thua 0-4 không được chuyển thành thắng 3-0, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn nhiều hy vọng đi tiếp. Theo quy định của AFC, khi hai đội bằng điểm, thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được ưu tiên xem xét trước”.

Tờ Daum nhấn mạnh rằng nếu đội tuyển Việt Nam bị loại bởi Malaysia sẽ là bất công bởi FIFA đã xác định việc FAM làm giả hồ sơ nhập tịch. Tuy nhiên, tất cả phải chờ đợi phán quyết cuối cùng để biết được số phận của Malaysia. Dự kiến, CAS sẽ công bố phán quyết vào FAM vào tuần này.