Đội tuyển nữ Trung Quốc khẳng định sức mạnh ở giải châu Á

Sau khi chứng kiến tuyển nữ Triều Tiên đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên của bảng B, tuyển nữ Trung Quốc đặt mục tiêu đánh bại tuyển nữ Bangladesh để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp khi đối đầu với đối thủ trên sân CommBank Stadium (Australia) diễn ra vào chiều 3/3 (giờ Việt Nam).

Tuyển nữ Trung Quốc (áo trắng) chơi áp đảo trước Bangladesh ở trận ra quân bảng B (Ảnh: AFC).

Với đẳng cấp vượt trội hơn, tuyển nữ Trung Quốc sớm làm chủ thế trận trước đội bóng chỉ mới có lần đầu tiên tham dự VCK giải châu Á. Dù vậy tuyển nữ Bangladesh đã chơi rất kiên cường trong suốt thời gian của hiệp 1 khi lần lượt bẻ gãy các đợt tấn công của đối thủ.

Phút 12, Wang Aifang chuyền bóng cho Wang Shuang trong vòng cấm nhưng cú sút mạnh mẽ của tiền vệ Trung Quốc đã bị thủ thành Akter cản phá, và cú đánh đầu bồi từ đường chuyền của Jin Kun sau đó lại đập vào cột dọc.

Phút 24, tiền vệ Wang Shuang đã đưa bóng vào lưới bằng một pha đánh đầu cận thành nhưng bàn thắng đã bị hủy bỏ sau khi VAR xác định Jin Kun đã việt vị trong pha phối hợp trước đó.

Tiền vệ Wang Shuang (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số với đồng đội (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, Wang Shuang đã không bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 44, khi cô đón đường chuyền của Zhang Chengxue và tung cú sút mạnh bằng chân không thuận vào góc cao khung thành khiến thủ môn Akter bất lực cản phá.

Phút bù giờ 45+1, tuyển nữ Trung Quốc đã nhân đôi cách biệt khi pha phá bóng không tốt của thủ thành Akter tạo cơ hội thuận lợi cho Zhang Rui dứt điểm làm rung mành lưới tuyển nữ Bangladesh. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên trong suốt hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương. Phút 68, Chengxue đã tận dụng sai lầm của hậu vệ Porna Chakma để giành được bóng ngay ngoài vòng cấm, nhưng cú sút mạnh như búa bổ của cô đã bị Akter cản phá bằng một pha bay người hết cỡ.

Tuyển nữ Trung Quốc có trận ra quân thuận lợi trước Bangladesh (Ảnh: AFC).

Phút 81, tiền đạo vào thay người Zhang Xin đã dứt điểm làm bó tay thủ thành Akter nhưng bóng lại đập trúng xà ngang ra ngoài một cách đáng tiếc. Dù vậy tuyển nữ Trung Quốc vẫn đảm bảo được thắng lợi chung cuộc 2-0 để cùng có 3 điểm như tuyển nữ Triều Tiên sau lượt trận ra quân nhưng xếp nhì bảng do thua hiệu số.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Trung Quốc sẽ đối đầu với Uzbekistan trong khi tuyển nữ Triều Tiên sẽ gặp Bangladesh.