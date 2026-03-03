AFC bình luận trước trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam ở giải châu Á

"Tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ sẽ cạnh tranh để giành lợi thế sớm trong trận đấu thuộc bảng C diễn ra trên sân Perth (Australia) vào ngày mai (4/3)", AFC nhấn mạnh trước thềm trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ.

Theo AFC, tuyển nữ Việt Nam sau khi lọt vào tứ kết ở giải đấu trước, sẽ đặt mục tiêu sử dụng kinh nghiệm của mình để đạt kết quả tốt hơn, trong khi Ấn Độ - đội lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết nhờ thành tích xuất sắc - cũng quyết tâm gây ấn tượng tại giải châu Á lần này.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện trước trận so tài với Ấn Độ ở giải châu Á (Ảnh: VFF).

Thống kê lịch sử đối đầu giữa hai đội, tuyển nữ Việt Nam đã thắng cả hai lần gặp Ấn Độ trước đó tại giải vô địch nữ châu Á nhưng đều diễn ra ở vòng bảng, với tỷ số cách biệt 3-0 và 2-1. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại giải đấu này kể từ năm 2003.

Ở giải đấu diễn ra vào năm 2022, tuyển nữ Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp, nhưng sau đó đã để thua tuyển nữ Trung Quốc - đội sau đó đã giành chức vô địch - với tỷ số 1-3 ở tứ kết.

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhưng sẽ phải đối đầu với những đội mạnh. Chúng tôi phải cố gắng để sánh ngang với họ. Những gì chúng tôi đã chuẩn bị, chúng tôi sẽ thể hiện trên sân vào ngày mai.

Rất khó để nói trước nhiều, nhưng chúng tôi biết mình phải cố gắng hết sức. Chúng tôi rất hài lòng với sự sẵn sàng của đội hình", AFC dẫn lời HLV Mai Đức Chung trước thềm trận đấu với tuyển nữ Ấn Độ.

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Huỳnh Như phát biểu trước trận gặp Ấn Độ (Ảnh: VFF).

"Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Đây là lần thứ ba tôi tham gia giải đấu này, và mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng", tiền đạo Huỳnh Như cũng bày tỏ quyết tâm trước trận ra quân.

Đáng chú ý, trong 9 trận gần nhất tại giải châu Á, tuyển nữ Ấn Độ đã để thua tới 7 trận và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

"Bốn năm trước chúng tôi không thể vượt qua vòng bảng nhưng giờ đây chúng tôi đã trở lại và có cơ hội chứng tỏ bản thân. Vì vậy, đây là một cơ hội mới - chúng tôi phải thể hiện đội tuyển của mình một cách tốt nhất.

Chúng tôi rất lạc quan trước giải đấu này. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi tập trung vào sự chăm chỉ và chuẩn bị. Chúng tôi biết lối chơi bóng đá của Việt Nam. Họ đã chơi tốt nên chúng tôi dự đoán sẽ gặp khó khăn.

Chúng tôi đã cùng nhau thi đấu nhiều trận, vì vậy chúng tôi hiểu rõ và sẵn sàng tung ra đội hình mạnh nhất của đội tuyển Ấn Độ. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu mạnh mẽ trong mọi trận đấu và tạo điều kiện cho các cầu thủ cải thiện và thể hiện khả năng của mình", HLV Valverde của tuyển nữ Ấn Độ cũng khẳng định quyết tâm gây bất ngờ khi đối đầu Việt Nam.