Tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Uzbekistan ở giải châu Á

Sau 16 năm vắng bóng tại đấu trường Asian Cup nữ kể từ trận chung kết năm 2010, sự trở lại của tuyển nữ Triều Tiên nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ khi họ đối đầu với tuyển nữ Uzbekistan ở trận ra quân bảng B diễn ra trên sân CommBank Stadium (Australia).

Tuyển nữ Triều Tiên (áo đỏ) chơi áp đảo hoàn toàn trước tuyển nữ Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, lần trở lại của tuyển nữ Triều Tiên gây ấn tượng khi giành chiến thắng vang dội trước tuyển nữ Uzbekistan với tỷ số cách biệt 3-0. Đây là trận đấu mà tuyển nữ Triều Tiên chơi áp đảo hoàn toàn trước đối thủ khi kiểm soát bóng lên tới 79%, tung ra tới 19 lần dứt điểm, trong đó có 7 lần dứt điểm trúng đích và 3 trong số đó trở thành bàn thắng.

Trong khi đó tuyển nữ Uzbekistan chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng 21%, tung ra đúng duy nhất 1 lần dứt điểm nhưng không trúng đích.

Chiến thắng của tuyển nữ Triều Tiên cũng chứng kiến màn tỏa sáng xuất sắc của tiền vệ Myong Ju Jong khi cô lập hat-trick ngay trong trận ra quân của đội nhà.

Ngay phút thứ 6, Myong Ju Jong đã mở tỷ số cho tuyển nữ Triều Tiên. Tận dụng đường chuyền từ cánh phải của đồng đội Chae Un Yong sau khi cú đánh đầu thấp của Kim Kyong Yong bị hàng phòng ngự Uzbekistan cản phá, Myong Ju Jong dứt điểm tinh tế đưa bóng vào góc trên bên trái khung thành.

Uzbekistan phải chịu tổn thất lớn ngay sau đó, khi họ buộc phải thay người sớm. Thủ thành Maftuna Jonimqulova bị chấn thương sau pha va chạm với đồng đội Madina Khikmatova trong lúc cố gắng phá bóng, dẫn đến việc thủ môn dự bị Zarina Saidova được tung vào sân.

Tiền vệ Myong Ju Jong giúp tuyển nữ Triều Tiên có màn ra mắt ấn tượng ở giải châu Á (Ảnh: AFC).

Phút 20, tuyển nữ Uzbekistan phải chịu quả phạt đền và thủ thành vào thay người Saidova bất lực trước pha dứt điểm gọn gàng của Myong Ju Jong trên chấm 11m, qua đó chứng kiến tuyển nữ Triều Tiên vượt lên dẫn trước hai bàn.

Mặc dù dẫn trước 2-0, tuyển nữ Triều Tiên không hề có dấu hiệu giảm cường độ thi đấu và tiếp tục gây sức ép cao trong phần sân của Uzbekistan, khiến thủ môn Yu Son Gum hầu như chỉ đứng chơi bên phần sân nhà.

Tình thế của Uzbekistan càng thêm tồi tệ khi ở phút thứ 40, đội bóng Đông Á được hưởng quả phạt đền thứ hai sau khi VAR xác nhận Khikmatova đã để bóng chạm tay. Tiền vệ Myong một lần nữa bước lên và dứt điểm chính xác vào góc dưới bên trái khung thành, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 ngay trong hiệp 1.

Trận đấu còn lại ở bảng B sẽ diễn ra vào chiều nay (15h) giữa tuyển nữ Trung Quốc và tuyển nữ Bangladesh.