Liên đoàn bóng chuyền châu Á lên tiếng khi 20 nữ VĐV Iran tử nạn

Theo kênh truyền hình Al Mayadeen (Iran), 20 VĐV bóng chuyền nữ đã thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào một nhà thi đấu ở thị trấn Lamerd, miền nam Iran.

Bóng chuyền Iran nhận tin buồn khi 20 VĐV nữ bị thiệt mạng (AVC).

Trước tình hình đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Ramon Suzara, vừa gửi thư tới các thành viên ban chấp hành và các liên đoàn trực thuộc. Trong đó, ông bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh và Iran.

Người đứng đầu bóng chuyền châu Á cho biết: “Tôi viết thư này liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Vùng Vịnh và Iran. Thay mặt toàn thể Liên đoàn bóng chuyền châu Á, tôi xin bày tỏ sự quan tâm sâu sắc nhất tới tất cả những ai đang bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh vô cùng đáng lo ngại này.

Trước hết và trên hết, tôi chân thành hy vọng rằng bạn, gia đình và những người thân yêu của bạn đều an toàn. Xin hãy biết rằng chúng tôi luôn hướng về các bạn bằng tất cả suy nghĩ và lời cầu nguyện, tha thiết mong rằng cuộc khủng hoảng này sẽ sớm được giải quyết một cách nhanh chóng và hòa bình.

Trong những thời điểm khó khăn, cộng đồng bóng chuyền của chúng ta cần phải đoàn kết. Tôi muốn khẳng định rằng AVC luôn sẵn sàng hỗ trợ các liên đoàn thành viên tại Vùng Vịnh và Iran bằng mọi cách có thể. Chúng tôi hoàn toàn cam kết đồng hành, hỗ trợ các bạn vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Hãy giữ an toàn, cùng nhau duy trì sự mạnh mẽ và đoàn kết”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Ramon Suzara, bày tỏ sự quan ngại về xung đột và kêu gọi sự đoàn kết (Ảnh: AVC).

Cuộc xung đột ở Iran cũng khiến bóng đá châu Á rúng động. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo hoãn 8 trận thuộc ba giải cấp CLB châu Á thuộc khu vực phía Tây, trong đó có 4 trận ở cúp C1 châu Á. Trong khi đó, các trận đấu ở khu vực phía Đông vẫn diễn ra bình thường.

Các trận đấu ở cúp châu Á bị hoãn dự kiến diễn ra ở 4 địa điểm là Qatar, UAE, Lebanon và Oman từ ngày 2/3 đến 4/3. Trong đó, Iran có một đại diện lọt vào vòng 1/8 cúp C1 châu Âu là Tractor. Họ sẽ đối đầu với Shabab Al Ahli ở UAE.

Al Nassr của siêu sao C.Ronaldo cũng bị hoãn chuyến làm khách tới sân Al Wasl của UAE ở cúp C2 châu Á vào ngày 4/3.

Đáng chú ý, trận Siêu cúp châu Âu - Nam Mỹ (Finalissima) giữa Tây Ban Nha và Argentina dự kiến diễn ra vào ngày 27/3 tại Qatar cũng chưa chắc được tổ chức. Hai liên đoàn được cho là đang rà soát hợp đồng và làm việc với các công ty bảo hiểm để tính đến mọi kịch bản.