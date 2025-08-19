HLV Mai Đức Chung tự tin sẽ đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan

Buổi tập của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam diễn ra vào tối 18/8. Đây là buổi tập cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi thi đấu trận tranh hạng ba giải vô địch Đông Nam Á 2025, gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào 16h30 chiều 19/8.

Trước buổi tập này, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Ở trận bán kết với U23 Australia vừa rồi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng bóng đá đôi khi nghiệt ngã như thế”.

HLV Mai Đức Chung là chuyên gia thắng đội tuyển nữ Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo) .

“Trước mắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ phải tập luyện nghiêm túc cho trận đấu sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Ở trận tranh hạng ba, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan, đối thủ mà chúng ta từng thắng 1-0 ở vòng đấu bảng. Đây là tiền đề để HLV Mai Đức Chung hy vọng vào một kết quả tốt tiếp theo dành cho đội nhà.

Nói về trận đấu sắp diễn ra, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang cố gắng rút kinh nghiệm từ sai sót của những trận đấu đã qua. Tôi đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của các học trò của mình”.

“Mong rằng trong trận tranh hạng ba, các cầu thủ của tôi sẽ hạn chế được những sai sót. Tôi hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có thêm lần nữa đánh bại đội nữ Thái Lan”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ hy vọng.

Trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra lúc 16h30 chiều 19/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).