Báo Thái Lan tiếc cho thất bại của tuyển nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á

Thua đáng tiếc Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu vô địch

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thairath viết: “HLV Futoshi Ikeda (người Nhật Bản) của đội tuyển nữ Thái Lan từng khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội nữ Myanmar là những đội mạnh nhất giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025”.

Cũng theo vị HLV người Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung giàu kỹ thuật và rất nhanh nhẹn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại đầy đáng tiếc trước U23 Australia ở bán kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chính vì thế, thất bại của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội U23 Australia trong trận bán kết tối qua (16/8) trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), khiến nhiều người tiếc nuối.

Tờ Thairath dẫn lời HLV Futoshi Ikeda: “Việc được đối đầu với cả đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lẫn đội tuyển nữ Myanmar là điều tuyệt vời với các cô gái Thái Lan tại giải năm nay. Họ là những đội chơi hay nhất giải”.

“Trong các trận đấu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar, các cầu thủ của tôi đã thực hiện đúng chiến thuật mà tôi đã đề ra, nhưng chúng tôi vẫn thất bại. Tôi sẽ nghiên cứu điều này và có sự điều chỉnh khi tái ngộ với họ ở SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận tranh hạng ba vào ngày 19/8 tới (Ảnh: FAT).

Giải đấu này là kinh nghiệm và là bài học quý giá cho các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào việc cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games 33”, HLV Futoshi Ikeda nói thêm và được tờ Thairath dẫn lại.

Trong khi đó, tờ Khaosod cũng của Thái Lan bình luận: “Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Thái Lan sẽ là trận gặp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trong trận tranh hạng ba giải vô địch Đông Nam Á 2025. Trận đấu này diễn ra ở sân Lạch Tray vào ngày 19/8 tới đây”.

“Đội tuyển nữ Thái Lan đã sớm kết thúc giấc mơ của họ khi để thua Myanmar trong trận bán kết. Thái Lan bỏ lỡ trận chung kết của giải đấu năm nay. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam để thua U23 Australia trong trận bán kết còn lại”, Khaosod viết thêm.

Trận tranh hạng ba giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 19/8. Còn trận chung kết giữa Myanmar và U23 Australia diễn ra lúc 20h cùng ngày, cũng trên sân Lạch Tray.

Theo thông báo từ phía VFF, vé xem các trận tranh hạng ba và chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) sẽ được mở bán vào lúc 9h ngày 17/8, qua kênh trực tuyến.

Vé được bán với hai mức giá gồm 100.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé, tùy theo khu vực khán đài. Đây là mức giá vé vừa túi tiền với người hâm mộ.