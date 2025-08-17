HLV Mai Đức Chung tiếc vì thua U23 Australia, hứa thắng tuyển nữ Thái Lan

Thua đáng tiếc Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu vô địch

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng trong trận đấu với đội nữ U23 Australia ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) tối qua (16/8). Chúng ta bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một.

Đến cuối trận, Bích Thùy thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Dù vậy, bàn thắng này không thể giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua được trận bán kết.

HLV Mai Đức Chung tiếc nuối vì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể vượt qua bán kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung tiếc nuối nói: “Chúng tôi đã cố gắng tột bậc trước U23 Australia, nhất là trong hiệp hai. Dù vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi thất bại”.

“Ở trận vừa rồi, chúng tôi làm chưa tốt. Trận tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan để tranh hạng ba, chúng tôi phải làm tốt hơn. Thái Lan là đối thủ mà chúng tôi hiểu rất rõ, vì vậy toàn đội phải thi đấu chặt chẽ, phải nhập cuộc tốt hơn thì mới có thể giành chiến thắng”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Một lần nữa, khán giả Hải Phòng rất tuyệt vời. Người hâm mộ đến rất đông trên sân Lạch Tray để cổ vũ các cô gái đá bóng. HLV Mai Đức Chung rất trân trọng tình cảm của khán giả dành cho đội nhà.

Vị HLV lão luyện này chia sẻ: “Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cổ động viên (CĐV) đã ủng hộ chúng tôi. Thi đấu với sự ủng hộ nhiệt tình của các CĐV, chúng tôi luôn có thêm động lực”.

HLV Joe Palatsides của U23 nữ Australia (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Về phía đội U23 nữ Australia, HLV Joe Palatsides của đội này nói: “Đây là trận đấu rất hay. Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một, tạo ra được những cơ hội ghi bàn. Việc vượt qua hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không hề dễ dàng”.

“Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chơi rất kiên cường, cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả giúp các cô gái Việt Nam thêm mạnh mẽ. Đây là trận thắng rất khó khăn cho U23 nữ Australia. Tôi luôn dặn các cầu thủ của mình phải thi đấu tập trung.

Đặc biệt, trong hiệp hai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu tốt, các cầu thủ của tôi phải rất vất vả mới có thể đứng vững”, HLV Joe Palatsides khẳng định.

Sau khi vượt qua bán kết, U23 Australia sẽ gặp Myanmar vào lúc 20h ngày 19/8 tới. Trước đó, vào lúc 16h30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận tranh hạng ba. Cả hai trận đấu này đều diễn ra ở sân Lạch Tray.