Báo Indonesia thán phục thành tích của HLV Kim Sang Sik

Vào tháng 5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ nhiệm HLV Kim Sang Sik tiếp quản ghế nóng ở đội tuyển quốc gia thay thế HLV Troussier. Kể từ đó, ông thầy người Hàn Quốc đang dần giúp bóng đá Việt Nam trở lại vị thế của mình.

Tờ Seasia Goal kinh ngạc trước thành tích của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Seasia Goal).

Đặc biệt, vị HLV sinh năm 1976 đã trải qua năm 2025 rất thành công khi giành chức vô địch ở ba giải đấu quan trọng là AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á thâu tóm cả ba danh hiệu này trong cùng năm dương lịch.

Tờ Seasia Goal (Indonesia) đã kinh ngạc trước thành tích của HLV Kim Sang Sik. Tờ báo này bình luận: “Bậc thầy Kim Sang Sik. Sau kỷ nguyên vàng của HLV Park Hang Seo, HLV Kim Sang Sik đã tiếp nối di sản và mang tới thành công vượt qua mong đợi cho bóng đá Việt Nam.

Chỉ trong một năm, HLV Kim Sang Sik đã giúp bóng đá Việt Nam vô địch ba giải đấu là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ngoài ra, ông cũng giúp đội U23 Việt Nam giành vé tham dự giải U23 châu Á.

Chưa hết, HLV Kim Sang Sik còn dẫn dắt đội Các ngôi sao Đông Nam Á giành chiến thắng trước Man Utd. Phép màu của các HLV Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn ở bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang Sik có thể xây dựng kỷ nguyên mang tính biểu tượng giống như HLV Park Hang Seo”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều người hâm mộ Indonesia đã đưa ra bình luận về vấn đề này. Tài khoản Amik Din bình luận: “HLV Kim Sang Sik rất giỏi nhưng ông ấy chưa thể vượt qua HLV Park Hang Seo. Thành tích của HLV Kim vẫn ở trong khu vực Đông Nam Á, còn HLV Park làm được nhiều thành tích ở châu Á”.

HLV Kim Sang Sik đang giúp bóng đá Việt Nam thành công (Ảnh: Mạnh Quân).

Tài khoản Afif viết: “Tôi ghen tỵ với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Họ là một trong những nơi đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất châu Á. Trong khi đó, các học viện của Indonesia dường như vẫn lạc lối, không cải thiện được trong suốt thập kỷ qua”.

Tài khoản Mas Kiy bình luận: “Nếu ông là HLV Indonesia thì chắc chắn bị sa thải rồi. Tôi không hiểu vì sao HLV Shin Tae Yong xuất sắc như vậy mà vẫn bị sa thải”.

Tài khoản Bagus viết: “Ông ấy chưa gặp đội hình mạnh nhất của Indonesia thôi. Lần tới, nếu đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở giải châu Á hoặc vòng loại World Cup thì sẽ biết ngay”.