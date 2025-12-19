Báo Thái Lan ngả mũ thán phục HLV Kim Sang Sik

Trong chiến tích vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam vào tối 18/12, HLV Kim Sang Sik nổi lên như nhân vật đặc biệt. Ông thực sự cho thấy cái duyên khi dẫn dắt các đội bóng Việt Nam giành chức vô địch giải AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.

HLV Kim Sang Sik đã xoay chuyển cục diện trận đấu với U22 Thái Lan nhờ tài thay người của mình (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, tài cầm quân của HLV người Hàn Quốc càng được thể hiện ở thời điểm khó khăn. Trong cả hai trận đấu với U22 Philippines ở bán kết và U22 Thái Lan ở chung kết, HLV Kim Sang Sik đã xoay chuyển thế trận nhờ khả năng thay người, đọc trận đấu rất tốt của mình.

Trong trận đấu với U22 Philippines, hai sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik là Văn Thuận và Thanh Nhàn đã ghi bàn ở những phút cuối để giúp U22 Việt Nam thoát hiểm. Tới trận chung kết gặp U22 Thái Lan, HLV người Hàn Quốc đã đưa Thái Sơn, Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân. Họ đều là những gương mặt thi đấu rất nổi bật. Đặc biệt, Thanh Nhàn đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam.

Tờ Siam Sport cho rằng HLV Kim Sang Sik có “ma thuật hắc ám”, người có thể xoay chuyển tình thế trong những tình huống tưởng chừng vô vọng. Nói về tài cầm quân của HLV người Hàn Quốc, tờ báo của Thái Lan viết: “HLV Kim Sang Sik đã cho thấy khả năng thay đổi cục diện, thông qua các điều chỉnh nhân sự hợp lý.

Việc rút đội trưởng Khuất Văn Khang ra sân, tung Thanh Nhàn vào sân là canh bạc mạo hiểm nhưng HLV Kim đã chấp nhận rủi ro và thắng lớn. Thanh Nhàn chính là người định đoạt trận đấu với bàn thắng quyết định vào lưới U22 Thái Lan.

Báo Thái Lan thán phúc tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngược lại, những sự thay người của U22 Thái Lan không phát huy hiệu quả. Sau khi bị gỡ hòa 2-2, U22 Thái Lan gần như tê liệt. Hàng công thiếu ý tưởng, hàng thủ lùi sâu. Điều đó tạo điều kiện cho U22 Việt Nam kiểm soát bóng, tổ chức tấn công liên tục.

Chính khoảng cách về khả năng ứng biến trên băng ghế huấn luyện trở thành yếu tố định đoạt kết quả trận đấu”.

Một người hâm mộ Thái Lan thắc mắc: “Tôi không hiểu HLV Kim Sang Sik đã nói điều gì trong phòng thay đồ nhưng khi trở lại, U22 Việt Nam đã mang trái tim và tinh thần chiến binh”.

Sau thành công ở giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, U22 Việt Nam (nòng cốt của đội U23) sẽ tiếp tục chinh chiến ở giải U23 châu Á trong tháng 1/2026. Ở giải đấu này, chúng ta sẽ nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.