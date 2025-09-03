Nguyễn Xuân Son báo tin vui đến người hâm mộ Việt Nam

Xuân Son ra sân tập cùng CLB bóng đá Nam Định trong ngày hôm qua (2/9), tiền đạo này lên tiếng chào người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Xuân Son xuất hiện trên sân tập cùng CLB Nam Định (Ảnh: Nam Định FC).

Việc Xuân Son sớm trở lại tập luyện cùng CLB bóng đá Nam Định là thông tin bất ngờ nhưng rất vui với người hâm mộ đội bóng thành Nam nói riêng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung.

Trước đó, CLB bóng đá Nam Định không đăng ký Xuân Son cho giai đoạn lượt đi của V-League 2025-2026. Hiện tại, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt cũng chưa nói rõ tiền đạo nhập tịch này sẽ trở lại sân cỏ vào thời điểm nào?

Tuy nhiên, việc Xuân Son có thể tập luyện với các đồng đội trên sân cỏ, cho thấy tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đang hồi phục rất tốt.

Xuân Son đã có thể tập luyện với bóng (Ảnh: Nam Định FC).

Ngoài ra, bản thân Xuân Son cho biết anh đang rất ổn, sẽ sớm trở lại với thể lực tốt nhất trong thời gian tới. Xuân Son hiện cũng khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, sau khoảng thời gian tạm xa đội tuyển quốc gia, kể từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, diễn ra hồi tháng 1 năm nay.

Việc thiếu vắng Xuân Son khiến cho CLB Nam Định gặp đôi chút vất vả ở những vòng đấu khởi động của V-League mùa này. Nam Định từng thua CLB SL Nghệ An 1-2 ở vòng hai V-League.

Còn với đội tuyển Việt Nam, khi Xuân Son không ra sân, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik từng thua đậm đội tuyển Malaysia 0-4 vào ngày 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.