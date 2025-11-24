HLV Công an Hà Nội để Đình Bắc tập trung sớm cùng U22 Việt Nam

HLV Polking cho biết, sau khi có sự thống nhất cao, Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội đồng ý để Đình Bắc và Minh Phúc tham dự SEA Games 33 ngay từ đầu, thay vì vắng mặt ở trận ra quân gặp U22 Lào.

Trước đó, theo thông báo của VFF, Đình Bắc và Minh Phúc phải phục vụ CLB Công an Hà Nội đá cúp châu Á và Đông Nam Á tới đầu tháng 12 và chỉ có thể hội quân với U22 Việt Nam tại Thái Lan sau ngày 4/12.

Đình Bắc tập trung sớm cùng U22 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên, đội bóng ngành công an đã thay đổi quyết định, đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam sẽ có lực lượng đầy đủ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đình Bắc, Minh Phúc là những cầu thủ quan trọng ở U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Việc được CLB Công an Hà Nội nhả quân giúp chiến lược gia người Hàn Quốc dễ tính toán hơn rất nhiều về nhân sự, lối chơi cho trận gặp U22 Lào sắp tới.

Tối 23/11, CLB Công an Hà Nội chính thức trở thành cựu vô địch Cúp Quốc gia, sau khi thua Thể Công Viettel ở loạt luân lưu may rủi (3-4).

Nói về trận đấu, HLV Polking cho biết: “Hiệp một, chúng tôi có phần bế tắc. Sang hiệp hai, toàn đội cải thiện, tạo được cơ hội và có bàn thắng. Nhưng loạt luân lưu luôn đầy rủi ro dù chúng tôi đã tập luyện cho tình huống này. Đội bóng cần chuẩn bị tốt hơn cho những trận tiếp theo".

Thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội tỏ ra không hài lòng về công tác trọng tài, ông nói: “Tôi không muốn bàn về trọng tài. Tình huống Đình Trọng nhận thẻ đỏ là bước ngoặt. Có tình huống việt vị nhưng trọng tài kiểm tra VAR đến 8 phút.

Với tình huống của Hugo cuối trận, tôi chỉ muốn nói rằng trước đó có pha phạm lỗi với Quang Hải. Nếu không thổi phạt thì có thể dẫn tới chấn thương nặng”.

Thể Công Viettel vượt qua CLB Công an Hà Nội ở Cúp Quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Popov của Thể Công Viettel chia sẻ cảm xúc: “Đây là một trận đấu quan trọng đối với chúng tôi, một trận đấu hay đặc biệt về mặt chiến thuật, và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đi tiếp ở Cúp Quốc gia.

Với tôi, CLB Công an Hà Nội là đội bóng mạnh nhất của giải chuyên nghiệp Việt Nam, nên cảm xúc của tôi rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã thể hiện tốt, đặc biệt về chiến thuật.

Bóng đá là môn thể thao tập thể và không công bằng khi nói về cá nhân nào. Khi thắng trong loạt sút luân lưu, tôi cảm ơn Chúa. Đó không phải là may mắn, đó là Chúa và chiến thuật”.