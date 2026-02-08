HLV Indonesia thẳng thắn chỉ ra vấn đề khi đội nhà mất chức vô địch đau đớn

Trong trận chung kết giải futsal châu Á vào tối qua (7/2), tuyển futsal Indonesia đã chiếm lợi thế cực lớn khi dẫn trước 3-1, sau đó là 4-3, rồi 5-4 trước Iran. Tuy nhiên, cuối cùng, họ vẫn bị gỡ hòa 5-5 sau hai hiệp phụ. Tới loạt sút luân lưu, Indonesia đã thất bại 4-5 trước Iran, qua đó mất chức vô địch đau đớn.

Tuyển futsal Indonesia thi đấu tốt trước Iran (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hector Souto nhấn mạnh về hai điểm yếu của Indonesia khi đối diện với đội bóng số một châu Á. Ông nói: “Trong tương lai, chúng tôi cần cải thiện khâu triển khai bóng và hệ thống tấn công. Ở giải quốc nội, tốc độ chỉ ở một cấp độ. Khi ra đấu trường Đông Nam Á, tốc độ cao hơn và tại châu Á thì nhanh hơn rất nhiều. Đây là điều mà mọi người đều có thể thấy rõ hôm nay”.

Ông thừa nhận Iran đã chơi rất tốt nhưng Indonesia cũng cho thấy khả năng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ được mệnh danh là “ông vua futsal châu Á”.

“Hôm nay Iran thi đấu hay nhưng chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tôi mắc một số sai lầm trong hiệp 1, tạo cơ hội để họ ghi bàn, thậm chí suýt phải trả giá. Những lỗi như vậy đáng ra không được phép xảy ra trong một trận chung kết gặp Iran”, HLV Souto nói thêm.

Indonesia mất chức vô địch đáng tiếc khi nắm trong tay lợi thế trước Iran (Ảnh: AFC).

Dù Indonesia không thể chạm tay vào chức vô địch, HLV Hector Souto vẫn bày tỏ niềm tự hào lớn về các học trò, đặc biệt khi Indonesia ghi tới 5 bàn vào lưới Iran, điều hiếm thấy trước đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử futsal châu Á.

“Hôm nay là ngày để nói về việc chúng tôi đã chơi tốt như thế nào. Đó là một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi ghi 5 bàn vào lưới Iran ở chung kết và kéo họ tới loạt sút luân lưu thứ sáu mới chịu thua. Như các bạn vẫn nói ở Indonesia rằng tôi rất tự hào,” HLV Hector Souto khẳng định.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân này cũng chỉ ra những vấn đề mang tính nền tảng của futsal Indonesia: “Chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều sân bãi chưa đạt chất lượng. Hạ tầng và cơ sở vật chất cần được cải thiện”.