HLV futsal Indonesia nói lời thật lòng khi không thể vô địch châu Á

Trận chung kết giải futsal vô địch châu Á 2026 diễn ra tối 7/2, Indonesia hòa Iran 5-5 sau giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ. Sau đó, đội bóng xứ sở vạn đảo thua trong loạt sút luân lưu, bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên vô địch futsal châu Á.

HLV Hector Souto đi vào lịch sử futsal Indonesia (Ảnh: AFC).

3 ngày sau thất bại, tối 10/2, HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha) của đội tuyển futsal Indonesia vẫn chưa hết tiếc nuối. Ông Souto viết trên trang cá nhân của mình những dòng đầu tâm trạng: “Tôi từng không thể tin rằng đội tuyển futsal Indonesia có thể tiến xa đến thế này”.

“Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã để thua trong trận chung kết, trận thua mà có lúc tôi ngỡ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay đội tuyển Indonesia. Tôi vẫn còn rất đau lòng vì thất bại này.

Tôi nhận được nhiều lời chúc mừng sau giải châu Á, vì thành tích lịch sử vào chung kết của đội tuyển futsal Indonesia, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng chúng tôi có thể làm được hơn thế, Indonesia xứng đáng với ngôi vô địch”, HLV Hector Souto nói thêm.

Thành công của futsal Indonesia trong những năm qua gắn liền với tên tuổi của HLV Hector Souto (Ảnh: Bola).

Cần nhắc lại rằng trước giải vô địch châu Á năm 2026, Indonesia chưa bao giờ qua nổi vòng tứ kết sân chơi châu lục. Thế rồi, họ lọt vào bán kết giải năm nay, đánh bại đội bóng 4 lần vô địch châu Á Nhật Bản ở giai đoạn này, trước khi lọt vào trận chung kết gặp Iran.

Iran là đội từng có 13 lần vô địch ở các kỳ giải trước đây (tính đến trước trận chung kết năm 2026), là đội hạng 5 thế giới. Thế nhưng, Indonesia vẫn gây nhiều khó khăn cho đội bóng Tây Á. Có thời điểm Indonesia dẫn trước Iran 3-1 ở giờ thi đấu chính thức của trận chung kết, dẫn 5-4 trong hiệp phụ, chỉ bị gỡ hòa 5-5 ở cuối hiệp phụ thứ hai.

HLV Hector Souto chia sẻ: “Đội tuyển futsal Indonesia đã đem lại niềm vui cho đất nước. Chúng ta chứng minh rằng chúng ta có thể hướng đến những mục tiêu lớn bằng tầm nhìn, kế hoạch bài bản và lòng dũng cảm. Giờ là lúc chúng ta hiện đại hóa futsal Indonesia”.

“Futsal Indonesia thân yêu của tôi, hãy tiếp tục tiến lên. Chúng ta không thể để khuôn mẫu cũ trói buộc mình. Tôi yêu tất cả các bạn”, vẫn là lời vị HLV người Tây Ban Nha đang dẫn dắt đội tuyển futsal Indonesia.

Dưới thời HLV Hector, ngoài vị trí Á quân giải futsal vô địch châu Á 2026, đội tuyển futsal Indonesia còn vô địch SEA Games 33 năm 2025, vô địch Đông Nam Á năm 2024. Indonesia đã chính thức soán ngôi Thái Lan, trở thành đội tuyển bóng đá trong nhà số một Đông Nam Á.