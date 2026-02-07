Thua ngược Iran vô cùng đáng tiếc, futsal Indonesia mất chức vô địch châu Á

Tuyển futsal Indonesia là hiện tượng ở giải futsal châu Á 2026. Họ đã lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết giải đấu trong lịch sử. Ở trận đấu cuối cùng, đội chủ nhà đối đầu với đội bóng mạnh nhất châu Á là Iran.

Futsal Iran giành chức vô địch nghẹt thở trước Indonesia (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, Indonesia cho thấy họ không phải ngẫu nhiên có tấm vé góp mặt trong trận chung kết. Đội bóng của HLV Hector Souto đã vượt lên dẫn trước Iran với tỷ số 3-1, sau đó đến 4-3, rồi 5-4 nhưng họ đã bị Iran san bằng tỷ số trong những phút cuối hiệp phụ.

Ở loạt sút luân lưu, Indonesia đã chịu thất bại với tỷ số 4-5 trước Iran và mất chức vô địch đầy đáng tiếc. Trong khi đó, đội bóng Tây Á đã có lần thứ 14 đăng quang ở giải châu Á trong 18 lần giải đấu tổ chức.

Bước vào trận đấu này, Indonesia vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Iran cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi dồn ép nghẹt thở đối phương. Ngay ở phút thứ 3, Tayebi đã ghi bàn mở tỷ số cho Iran.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, Indonesia không sụp đổ sau bàn thua này. Thay vào đó, họ bất ngờ dồn lên thi đấu với tinh thần rất cao.

Phút thứ 7, Gunawan đã tận dụng sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Iran để đệm bóng tung lưới đối thủ, san bằng tỷ số trận đấu.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Liên tiếp ở các phút thứ 8 và 9, Megantara đã ghi liên tiếp hai bàn giúp Indonesia vượt lên dẫn trước 3-1.

Indonesia nắm trong tay lợi thế lớn nhưng không thể đánh bại Iran (Ảnh: AFC).

Tới lúc này, Iran đã tấn công trong thế không còn gì để mất. Tới phút 18, Karimi đã nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho Iran khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sau pha sút phạt.

Sang hiệp 2, Iran vẫn chơi ép sân toàn diện. Tới phút 24, Abbasi đã ghi bàn san bằng tỷ số 3-3 cho đội bóng Tây Á sau pha dứt điểm đập chân cầu thủ Indonesia.

Tuy nhiên, Indonesia tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi vượt lên dẫn trước 4-3 chỉ 1 phút sau đó với pha lập công của Samuel Eko.

Trong những phút cuối, Iran đã chơi power-play (thủ môn dâng cao). Thủ môn Karimi đã trở thành người hùng khi san bằng tỷ số 4-4 ở phút 37.

Sau 40 phút thi đấu, hai đội hòa nhau. Trận đấu bước vào hiệp phụ (mỗi hiệp 5 phút). Tới phút 48, Megantara đã hoàn thành cú hat-trick giúp Indonesia vươn lên dẫn trước 5-4.

Thế nhưng, khi trận đấu chỉ còn 1 phút, Iran vẫn có bàn thắng gỡ hòa 5-5 với bàn thắng của Aghapour sau cú dứt điểm trái phá.

Ở lượt sút luân lưu, Iran đã cho thấy bản lĩnh khi giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trước Indonesia để giành chức vô địch. Dù không thể lên ngôi nhưng Indonesia đã để lại dấu ấn lớn ở giải đấu này khi họ vươn lên rất nhanh và không thua kém những đội bóng ở top đầu châu Á.