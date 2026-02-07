Futsal Indonesia - Iran (19h hôm nay): Cú sốc tiếp theo ở chung kết?

*Trận chung kết giải futsal vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (7/2), tại Nhà thi đấu Indonesia Arena, ở Jakarta, giữa đội tuyển futsal Indonesia và Iran.

Iran là đương kim vô địch, đồng thời là đội giữ kỷ lục về số lần vô địch futsal châu Á, với 13 lần đăng quang. Tính cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng Tây Á cũng là đội duy nhất toàn thắng tại giải năm nay, với sức mạnh hủy diệt.

Indonesia (áo đỏ) sẵn sàng cho trận chung kết lịch sử (Ảnh: AFC).

Qua 5 trận (3 trận vòng bảng, trận tứ kết và trận bán kết), Iran ghi được 22 bàn thắng, bình quân mỗi trận họ ghi được 4,4 bàn. Ngoại trừ trận đấu với đội bóng láng giềng Iraq ở bán kết, trong tất cả các trận còn lại tại giải năm nay, chiến thắng đến với Iraq khá dễ dàng. Đấy là những chi tiết phản ánh sức mạnh của đội futsal số một châu Á.

Về phía Indonesia, hành trình vào chung kết của đội bóng xứ sở vạn đảo nhiều chông gai hơn. Ở hai trận đấu gần nhất thuộc vòng đấu loại trực tiếp, Indonesia đều trải qua những giây phút thót tim.

Đoàn quân của HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha) chật vật vượt qua đội tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 3-2 ở tứ kết.

Đấy là trận đấu mà theo nhận định của một số chuyên gia trong nước, nếu hiệp hai kéo dài thêm khoảng 2 phút, có lẽ hàng thủ Indonesia đã không còn đủ sức đứng vững trước sức ép liên tục của đội tuyển futsal Việt Nam (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc).

Đội tuyển futsal Iran (áo đỏ) là đội giàu truyền thống nhất châu Á (Ảnh: AFC).

Ở vòng bán kết, phải đến hiệp phụ, Indonesia mới giành chiến thắng 5-3 trước Nhật Bản. Còn trong giờ thi đấu chính thức, Nhật Bản gỡ hòa 3-3 trước Indonesia ở phút 40, phút cuối cùng của hiệp hai, đặt cầu thủ Indonesia vào khoảng thời gian rất căng thẳng.

Nhưng cũng từ những trận đấu đó, có thể thấy bản lĩnh của cầu thủ Indonesia rất đáng nể, họ biết cách vượt qua những thời điểm căng thẳng và ngặt nghèo nhất. Đấy có lẽ là lý do giải thích vì sao futsal Indonesia đã vượt qua Thái Lan, trở thành thế lực số một của futsal Đông Nam Á hiện nay.

Bản thân Thái Lan cũng là đội tuyển cực mạnh, là đương kim Á quân giải đấu này, nên chất lượng của đội tuyển futsal Indonesia không thể xem thường.

Hôm nay, bản lĩnh của cầu thủ Indonesia, của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và SEA Games sẽ được thử thách trước đội bóng số một châu Á Iran. Cả Đông Nam Á đang chờ lịch sử gọi tên đội tuyển futsal Indonesia.

Dự đoán: Hai đội hòa 3-3 trong giờ bóng lăn, Indonesia thắng luân lưu.