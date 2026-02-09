Futsal Đông Nam Á thắng lớn ở giải châu Á, giành hai danh hiệu cá nhân

Ngoài các vị trí nhất (Iran), nhì (Indonesia), ba (Nhật Bản và Iraq) và giải thưởng fair-play (Iraq), Ban tổ chức còn trao 3 danh hiệu cá nhân quan trọng hàng đầu, gồm cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất giải và vua phá lưới.

Muhammad Osamanmusa (11, Thái Lan) giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng (Ảnh: FAT).

Trong đó, các cầu thủ Đông Nam Á giành 2 trong tổng số 3 danh hiệu cá nhân nói trên. Cụ thể, thủ môn Ahmad Habiebie của Indonesia được bầu chọn là thủ môn hay nhất giải đấu năm nay.

Còn danh hiệu vua phá lưới thuộc về Muhammad Osamanmusa (Thái Lan). Cầu thủ của đội tuyển futsal xứ sở chùa vàng ghi được 6 bàn thắng, ngang với số bàn thắng của Kazuya Shimizu (Nhật Bản) và Hossein Tayebi (Iran).

Dù vậy, Muhammad Osamanmusa độc chiếm danh hiệu vua phá lưới, vì anh có tổng số thời gian thi đấu ít nhất trong số 3 người cùng ghi được 6 bàn thắng.

Đội tuyển futsal Thái Lan bị loại sau vòng tứ kết, tức là Muhammad Osamanmusa thi đấu tổng cộng 4 trận suốt giải. Đội tuyển futsal Nhật Bản bị loại ở bán kết, nên Kazuya Shimizu thi đấu 5 trận.

Thủ môn Ahmad Habiebie của Indonesia được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải (Ảnh: VFF).

Còn Hossein Tayebi thi đấu tổng cộng 6 trận tại giải vô địch futsal châu Á năm nay, do đội tuyển Iran của anh vào đến chung kết và giành ngôi vô địch.

Cách Muhammad Osamanmusa giành danh hiệu vua phá lưới giải futsal vô địch châu Á 2026 tương tự như cách Đình Bắc của U23 Việt Nam giành danh hiệu này ở giải U23 châu Á hồi tháng trước.

Khi đó, Đình Bắc cũng ghi được 4 bàn, ngang với một số cầu thủ khác, nhưng Đình Bắc vẫn độc chiếm danh hiệu này, nhờ hơn đối thủ các chỉ số phụ, trong đó có chỉ số tổng thời gian thi đấu ít hơn chân sút người Nhật Bản Ryunosuke Sato.

Với việc các cầu thủ Đông Nam Á giành chiến thắng ở những hạng mục cá nhân tại giải vô địch futsal châu Á năm nay, cho thấy futsal trong khu vực đang lớn mạnh. Futsal Đông Nam Á không chỉ tấn công vào thành tích tập thể, mà còn có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các ngôi sao hàng đầu châu Á ở các danh hiệu cá nhân.