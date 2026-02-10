AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam

Theo đó, AFC quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) số tiền 2.000 USD (gần 52 triệu đồng) vì vi phạm Điều 52 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, liên quan đến hành vi làm hư hỏng tài sản.

Tuyển futsal Việt Nam nhận án phạt từ AFC (Ảnh: AFC).

Cụ thể, các thành viên của tuyển futsal Việt Nam đã gây thiệt hại tại phòng thay đồ của ban tổ chức sau trận thắng Kuwait 5-4 hôm 27/1.

Theo AFC, VFF có trách nhiệm thanh toán số tiền này trong vòng 30 ngày kể từ khi án phạt được ban hành. Đây được xem là án phạt mang tính cảnh cáo, yêu cầu toàn đội nâng cao trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về ứng xử và kỷ luật tại giải đấu cấp châu lục.

Bên cạnh đó, cầu thủ Dương Ngọc Linh của tuyển futsal Việt Nam cũng bị xử lý kỷ luật. Theo đó, AFC quyết định phạt cầu thủ này treo giò 1 trận và phạt 1.000 USD (gần 26 triệu đồng) do nhận đủ 2 thẻ vàng trong trận thắng Lebanon 2-0 hôm 29/1, dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp. Sau đó, Ngọc Linh đã vắng mặt ở trận đấu với Thái Lan vào hôm 31/1.

Không chỉ có vậy, AFC cũng ra án phạt với chủ nhà Indonesia vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác an ninh, trật tự tại giải futsal châu Á 2026.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) phải nộp phạt 14.000 USD (362 triệu đồng) vì sai phạm này. Thành viên Ban Chấp hành PSSI, ông Arya Sinulingga, xác nhận cơ quan này sẽ chấp hành án phạt và không kháng cáo.

Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng chịu án phạt từ AFC (Ảnh: AFC).

Cụ thể, án phạt với PSSI xuất phát từ 4 vi phạm khác nhau. Trong đó, cơ quan này bị phạt 3.000 USD vì để người không có giấy phép xâm nhập sân và khu vực kỹ thuật sau trận Indonesia gặp Hàn Quốc ngày 27/1. Một lỗi tương tự, liên quan đến việc khán giả tràn xuống sân sau trận đấu này, khiến PSSI bị phạt thêm 3.000 USD nữa.

AFC áp dụng mức phạt 5.000 USD do PSSI không đảm bảo an toàn, trật tự khi có khán giả xuất hiện trên mặt sân. Họ cũng chịu thêm án phạt 3.000 USD vì lỗi để 5 khán giả tự ý xâm nhập vào sân trong trận đấu giữa Iran và Afghanistan vào ngày 1/2.