Phản ứng của CĐV châu Á khi futsal Indonesia đánh rơi chức vô địch châu Á

"Một trận chung kết điên rồ. Mặc dù thua nhưng Indonesia vẫn thể hiện đặc biệt tốt. Họ đã khiến Iran gặp vô vàn khó khăn.

Nhưng cũng phải khen ngợi Iran khi bảo vệ thành công chức vô địch futsal châu Á. Cũng xin chúc mừng Indonesia lần đầu tiên giành ngôi á quân và sự tôn trọng vô cùng từ Việt Nam", tài khoản Nguyễn Hậu bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến tuyển futsal Indonesia để thua Iran trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết giải futsal châu Á 2026 diễn ra tối 7/2 (giờ Việt Nam.

Tuyển futsal Indonesia (áo đỏ) đã không thể tận dụng lợi thế dẫn trước Iran và để thua trong loạt sút luân lưu một cách đáng tiếc (Ảnh: AFC).

Ở trận chung kết diễn ra trên sân nhà, tuyển futsal Indonesia gây sốc khi luôn là đội bóng dẫn trước đối thủ, lần lượt là tỷ số 3-1 và 4-3 trong hai hiệp chính nhưng vẫn bị đội bóng Tây Á gỡ hoà 4-4 ở phút cuối. Trong thời gian hiệp phụ, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục vượt lên dẫn trước 4-5 nhưng họ một lần nữa để Iran gỡ hoà 5-5 trong những phút cuối.

Ở loạt sút luân lưu, Indonesia đã chịu thất bại với tỷ số 4-5 trước Iran và lỡ cơ hội đăng quang ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử ở giải châu Á một cách đáng tiếc. Trong khi đó, tuyển futsal Iran không những bảo vệ thành công ngôi vương mà còn lập dấu mốc lịch sử với lần thứ 14 đăng quang ở giải châu Á trong 18 lần giải đấu tổ chức.

Chứng kiến trận thua cay đắng của tuyển futsal Indonesia, nhiều CĐV châu Á đã bày tỏ sự tiếc nuối cho đội bóng xứ vạn đảo đồng thời ca ngợi đại diện Đông Nam Á đã trải qua một giải đấu rất thành công dù chỉ về nhì.

"Là một người hâm mộ futsal của Iran, phải nói rằng trận chung kết không dành cho người yếu tim. Quá nghẹt thở và hấp dẫn từ đầu đến cuối.

Chúc mừng Indonesia, dù thất bại nhưng cách chơi của các bạn thật tuyệt vời. Xin đừng coi trận thua là mất mát. Rất thích trận chung kết của hai đội", tài khoản Ahmed Zabir đến từ Iran bày tỏ sau trận chung kết.

"Trận chung kết giữa Iran và Indonesia, tôi không thấy ai thua ai thắng vì cả hai nước đều có sức mạnh và trình độ như nhau. Trong loạt sút luân lưu, Iran chỉ là may mắn hơn để giành chức vô địch. Phải thừa nhận Indonesia và Iran là hai đội bóng thực sự mạnh ở châu Á", tài khoản Ra'ming đến từ Malaysia nhận định.

"Có cảm giác như đang xem Croatia đấu với Pháp trong trận chung kết World Cup 2018. Cả Croatia và Indonesia đều gây bất ngờ", tài khoản Zidan Taufiq đến từ Indonesia bày tỏ.

"Chức vô địch ngay trước mắt, nhưng cuối cùng cũng gục ngã bởi thủ môn Iran trong loạt sút luân lưu. Nhưng hãy giữ vững tinh thần Indonesia, cho đến nay bạn đã lọt vào chung kết, đó là một trải nghiệm rất tốt. Cố gắng tuyệt vời Indonesia!", tài khoản Andrean cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Indonesia không chỉ chơi với một người khổng lồ trong lần đầu tiên lọt vào chung kết, mà còn khiến người khổng lồ chảy máu. Để thua trong loạt đấu súng là một sự biến cố tàn nhẫn của số phận, nhưng để ghi 5 bàn trước Iran là một tuyên bố rằng Indonesia không còn sợ ngai vàng nữa!", tài khoản Bang Longk đến từ Singapore nhấn mạnh.

Tuyển futsal Indonesia thua tiếc nuối trước Iran trong loạt sút luân lưu (Ảnh: CNN Indonesia).

"Quá tiếc cho Indonesia không thể giành được chức vô địch khi họ liên tục là đội dẫn trước. Dù sao ngôi á quân châu Á cũng là thành công lớn rồi. Chúc mừng Indonesia", tài khoản Suradech Khlongmongkhon đến từ Thái Lan bình luận.

"Làm tốt lắm, Iran! Không nghi ngờ gì nữa, bạn là đội thành công và giàu kinh nghiệm nhất trong môn thể thao này ở châu Á.

Nhưng cũng tiếc nuối rất nhiều cho Indonesia. Bạn thực sự xứng đáng với danh hiệu lần này. Dù có chuyện gì đi nữa, xin hãy xem đây là một chiến thắng cho bạn. Không ai khiến Iran phải chịu nhiều áp lực như vậy trong một thời gian dài. Chúc mừng cả Iran và Indonesia!", tài khoản Barman Omoi đến từ Malaysia chốt lại.