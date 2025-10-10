HLV đội tuyển Malaysia chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước nhà

Sau trận thắng đội tuyển Lào 3-0 tối qua (9/10), HLV Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) của đội tuyển Malaysia bất ngờ lên tiếng: “Với tất cả những ồn ào đang diễn ra xung quanh đội tuyển Malaysia hiện nay, tôi có thể nói rằng chúng tôi đã kiểm soát đội tuyển tốt nhất trong khả năng chúng tôi có thể”.

“Tất cả những rắc rối đang xảy ra với bóng đá Malaysia hiện nay, liên quan đến án phạt của FIFA, đều do lỗi của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ngay cả khi đó là sai sót hành chính, do cách phát biểu của FAM, thì đấy vẫn là lỗi của FAM”, HLV Peter Cklamovski.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia (Ảnh: Bernama).

Ngày 26/9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố án treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Những cầu thủ vừa nêu bị FIFA phạt do sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. Cụ thể, đến ngày 6/10, FIFA công bố tài liệu cho thấy ông hoặc bà của tất cả 7 cầu thủ nói trên đều sinh ra bên ngoài Malaysia, chứ không phải sinh ra ở nước này, như trước đó FAM báo cáo với FIFA.

FAM cho rằng sai sót chỉ là do khâu kỹ thuật và khâu hành chính trong quá trình nộp hồ sơ, chứ không phải do họ cố tình vi phạm. Tuy nhiên, FIFA chưa đồng ý với lập luận này của FAM.

Malaysia thắng đội tuyển Lào tối qua, dù thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò (Ảnh: FAM).

Thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, đội tuyển Malaysia gặp nhiều khó khăn khi thi đấu với đội tuyển Lào tối qua. Chiến thắng của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya chỉ đến trong hiệp hai.

HLV Peter Cklamovski nói về ý nghĩa của trận thắng này: “Trận thắng mới đây của chúng tôi là dành cho người hâm mộ bóng đá Malaysia. Chúng tôi muốn mang đến cho người dân Malaysia hy vọng và nguồn cảm hứng trong giai đoạn khó khăn hiện nay”.

“Chiến thắng vừa giành được trước đội tuyển Lào chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được điều gì đó, trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột. Tôi tự hào với những gì mà các cầu thủ của chúng tôi đã làm được”, vẫn là lời của HLV Peter Cklamovski.