HLV tuyển Malaysia tuyên bố cứng rắn, không quan tâm đến án phạt của FIFA

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Lào diễn ra lúc 19h tối nay (9/10), tại Vientaine (Lào). Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Malaysia có 7 cầu thủ nhập tịch bị "treo giò", vì sử dụng hồ sơ giả.

Trước trận đấu này, HLV Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) của Malaysia nói: “Chúng tôi không quan tâm đến phán quyết của FIFA. Lệnh trừng phạt mới đây của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và các cầu thủ”.

HLV Peter Cklamovski của Malaysia (Ảnh: NST).

“Án phạt này cũng không liên quan đến tôi và các cầu thủ hiện có. Việc của chúng tôi là di chuyển thật tốt đến Lào, tập luyện thật tốt, tập trung vào trận đấu và dồn sức để chiến đấu với một đối thủ khó khăn như đội tuyển Lào”, HLV Peter Cklamovski nói thêm.

Việc 7 cầu thủ nhập tịch Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị “treo giò” một năm không chỉ khiến cho đội tuyển Malaysia suy yếu về mặt chuyên môn, mà còn có thể sa sút về mặt tinh thần.

Điều đó khiến cho vị thế của đội tuyển Malaysia trong chuyến làm khách đến Vientiane lần này sa sút đáng kể.

HLV Peter Cklamovski lên tiếng trấn an các học trò: “Tinh thần của đội tuyển Malaysia rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, đội tuyển quốc gia Malaysia phải siết chặt tay nhau, hết mình vì nhau”.

Đội tuyển Malaysia suy yếu vì 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò (Ảnh: NST).

“Nếu chúng tôi nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài vấn đề chuyên môn, chúng tôi khó phát huy hết các thế mạnh của mình. Đội tuyển Malaysia phải dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội tuyển Lào”, vẫn là lời của vị HLV người Australia gốc Macedonia.

Khác với mọi lần, có thể trong trận đấu sắp diễn ra, Malaysia sẽ không chơi tấn công ồ ạt với Lào, vì những thay đổi về chuyên môn và về tinh thần mà đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vừa trải qua.

HLV Peter Cklamovski hé lộ: “Chúng tôi trước tiên sẽ hướng đến việc giữ sạch lưới nhà, rồi mới tính đến chuyện chọc thủng lưới đối phương. Chúng tôi sẽ chơi chắc chắn để hướng đến chiến thắng”.

“Khi có bóng, đội tuyển Malaysia sẽ tận dụng các khoảng trống trên sân, gây áp lực cho đội tuyển Lào. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Toàn đội Malaysia đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu sắp diễn ra, chúng tôi sẵn sàng cống hiến một trận đấu hay với đội tuyển Lào”, ông Peter Cklamovski khẳng định.