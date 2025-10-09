Cựu quan chức Malaysia bất ngờ khen FIFA, chê Liên đoàn bóng đá nước nhà

Ngày 6/10, FIFA tung ra hồ sơ chứng minh 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) y án “treo giò” mỗi cầu thủ 12 tháng, phạt bổ sung mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

FIFA giữ nguyên án phạt với các cầu thủ Malaysia sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch (Ảnh: ASEAN Football).

Chưa hết, bóng đá Malaysia có thể bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt bổ sung, liên quan đến vụ việc này.

Điều đáng chú ý ở chỗ không phải người Malaysia nào cũng chỉ trích FIFA và AFC vì những quyết định phạt hoặc chuẩn bị phạt bóng đá Malaysia. Nhiều luồng ý kiến cho rằng FAM và bóng đá Malaysia nên đối diện với sự thật.

Giáo sư Ramasamy Palanisamy, cựu Phó Thủ hiến bang Pahang (Malaysia) nói: “Nếu không có cuộc điều tra của FIFA, tính xác thực về quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ sử dụng hồ sơ giả sẽ không bị phát hiện”.

“Những cầu thủ nhập tịch này không đủ điều kiện để có quốc tịch Malaysia. Không chỉ có 7 cầu thủ nói trên, có thể còn nhiều người hơn nữa được đẩy nhanh quá trình nhập tịch, dù không đủ điều kiện.

Có gì đó không ổn ở đây. Những người được nhập tịch chỉ là cầu thủ hạng 3 hoặc hạng 4 ở nước ngoài, nhưng lại được nhập tịch Malaysia chỉ sau một đêm”, ông Ramasamy Palanisamy nói thêm.

Một số cầu thủ Malaysia được nhập tịch nhanh đến bất thường (Ảnh: NST).

Trong khi đó, cựu Ủy viên Ban chấp hành (BCH) FAM, nay là phóng viên của tờ New Straits Times Datuk Christopher Raj chia sẻ: “FAM cần thành lập một đội ngũ độc lập, thậm chí không liên quan gì đến bóng đá, để điều tra tính minh bạch và nguyên nhân dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, trong việc lập hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ gốc ngoại”.

“Chỉ khi FAM làm việc minh bạch, họ mới có thể khôi phục niềm tin của người hâm mộ. Đây là cuộc khủng hoảng lớn ở FAM. Thậm chí, FAM cần một ban lãnh đạo mới để làm việc với FIFA”, vẫn là lời vị cựu Ủy viên BCH FAM, nay là nhà báo của New Straits Times.

Cũng theo ông Datuk Christopher Raj, FAM cần bầu ban lãnh đạo mới ngay trong những tháng cuối năm nay, thay vì để đến đầu năm sau, tránh kéo dài cuộc khủng hoảng hiện tại.

Trước đó, FAM cung cấp cho FIFA hồ sơ không chính xác về nguồn gốc của nhóm 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Tuy nhiên, FIFA hôm 6/10 đã xác minh ông hoặc bà của các cầu thủ này sinh ra ở nước ngoài, chứ không phải ở Malaysia.

Giáo sư Ramasamy Palanisamy, cựu Phó Thủ hiến bang Pahang cũng bình luận về điều này: “Cục đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) thừa nhận các giấy tờ do nhóm 7 cầu thủ nói trên cung cấp không phải là giấy tờ gốc, để rồi các giấy tờ này đã được nộp lên FIFA. Chính những giấy tờ giả mạo này giúp các cầu thủ đấy được nhập tịch”.

Trên quan điểm đó, giáo sư Ramasamy Palanisamy bày tỏ quan điểm nên trục xuất các cầu thủ có liên quan, thu hồi quốc tịch Malaysia mà họ đang có.