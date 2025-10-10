Báo Malaysia nhận xét trình độ đội nhà khi mất 7 cầu thủ bị FIFA "treo giò"

Sau trận đấu, tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Đội tuyển Malaysia có cầu thủ bị treo giò, giành chiến thắng khó khăn trước đội tuyển Lào”.

“Đội tuyển Malaysia đang xếp hạng 123 thế giới, được kỳ vọng sẽ dễ dàng đánh bại Lào, đội tuyển chỉ xếp hạng 185 thế giới. Tuy nhiên, Malaysia phải rất vất vả mới tìm được nhịp điệu ưng ý trong trận đấu này”, New Straits Times viết thêm.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) thắng đội Lào tại Vientiane (Ảnh: FAM).

7 cầu thủ Malaysia bị “treo giò” là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Những cầu thủ này xuất hiện trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ngày 6/10.

Nhưng mới đây, họ bị FIFA treo giò một năm, vì sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. AFC cũng đã thông báo những cầu thủ nói trên sẽ tạm thời bị cấm thi đấu từ nay đến hết vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, trong thời gian chờ FIFA và AFC ra phán quyết tiếp theo.

Thiếu những cầu thủ này, lối chơi của đội tuyển Malaysia không còn thanh thoát như cách đây vài tháng.

Tờ New Straits Times phân tích: “Sự vắng mặt của nhóm 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal khiến cho đội tuyển Malaysia thiếu sự linh hoạt và thiếu sắc bén trong tấn công”.

Malaysia vẫn tạm thời dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 (Ảnh: FAM).

“Đây cũng là trận đấu đầu tiên HLV Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) không thể sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch này, khiến vị HLV đội tuyển Malaysia phải sử dụng nhiều hơn các nội binh trong đội hình”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia.

Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia cho biết: “Giữa cơn bão các án phạt của FIFA, đội tuyển Malaysia đã trở lại nhờ những người hùng là cầu thủ nội địa”.

“Harimau Malaya giành được chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đấu này diễn ra ở Vientiane ngày 9/10. Các bàn thắng được thực hiện bởi Arif Aiman ​​Hanapi (phút 53), đội trưởng Dion Cools (phút 69) và Faisal Halim (phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai).

Phần lớn trong số này là những người được sử dụng để thay thế nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đã bị treo giò, vì giả mạo giấy tờ. Có thể thấy, án phạt của FIFA gây ảnh hưởng lớn cho đội tuyển Malaysia”, tờ The Star nhận định.

Sau trận đấu tối 9/10, hai đội Malaysia và Lào sẽ tái ngộ vào ngày 14/10 tới đây. Lần này, trận đấu sẽ diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia).