HLV Cklamovski: "Án phạt FIFA không thể khiến tuyển Malaysia chệch hướng"

Phát biểu sau khi đội tuyển tập trung tại trại huấn luyện Hyatt Place (Malaysia) vào hôm nay (10/11), nhà cầm quân người Australia nhấn mạnh rằng trọng tâm của ông là chuyên môn và phong độ thi đấu của các cầu thủ.

“Những vấn đề liên quan tới FIFA nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, vì vậy tôi không muốn lãng phí năng lượng vào chúng. Tôi hoàn toàn tập trung vào trại huấn luyện, chuẩn bị cho các cầu thủ và đảm bảo đội thực hiện đúng kế hoạch. Tôi nhận được những thông tin cập nhật cơ bản, nhưng nhiệm vụ của tôi là huấn luyện và giúp đội thi đấu tốt nhất có thể”, Cklamovski chia sẻ.

HLV Peter Cklamovski khẳng định án phạt của FIFA không khiến ông và các học trò phân tâm (Ảnh: Hmetro).

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), giữ nguyên án phạt gồm treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ và phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng). Quyết định này gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong giới bóng đá Malaysia.

Bảy cầu thủ bị cấm thi đấu gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca. Phía FAM cho biết sẽ yêu cầu FIFA công bố quyết định chi tiết, đồng thời tham khảo tư vấn pháp lý trước khi xem xét kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bất chấp những rắc rối ngoài sân cỏ, HLV Cklamovski vẫn kiên định duy trì sự tập trung của đội. Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của các cầu thủ là thể hiện bản lĩnh và tinh thần chuyên nghiệp trên sân cỏ.

“Giống như các trại huấn luyện trước, luôn có những tiếng ồn bên ngoài, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được điều đó. Điều chúng tôi có thể kiểm soát là cách tập luyện, thi đấu và đại diện cho Malaysia. Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng cho cả đất nước thông qua bóng đá - bằng cách chơi đẹp, ứng xử đúng mực và thể hiện bản thân. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn, và chúng tôi không để chúng ảnh hưởng”, ông nói.

Dưới sự dẫn dắt của Cklamovski, đội tuyển Malaysia vẫn bất bại trong năm 2025. HLV người Australia cho biết toàn đội đặt mục tiêu kết thúc năm một cách trọn vẹn bằng chiến thắng trong trận vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Nepal, diễn ra tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 18/11.