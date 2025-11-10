Chuyên gia bóng đá Malaysia: "Đừng đổ hết mọi tội lỗi cho FAM"

Nhà phân tích thể thao Datuk Dr. Pekan Ramli đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm đối với số phận của các cầu thủ nhập tịch bị các câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra quyết định treo giò.

Trước đó, Gabriel Palmero được cho là cầu thủ nhập tịch đầu tiên bị CLB CD Tenerife chấm dứt hợp đồng sau khi FIFA đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì cáo buộc làm giả tài liệu.

Gabriel Palmero (phải) bị CD Tenerife chấm dứt hợp đồng (Ảnh: The Star).

Theo Tiến sĩ Pekan, tình huống này đặt ra một câu hỏi lớn về việc ai sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, bởi quyết định của FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sự nghiệp của các cầu thủ. Hôm qua (9/11), truyền thông của Malaysia trích dẫn các nguồn tin cho biết 7 cầu thủ nhập tịch có thể khởi kiện FAM để đòi bồi thường do cơ quan quản lý bóng đá Malaysia thừa nhận "lỗi kỹ thuật" trong hồ sơ gửi FIFA.

Ông Pekan nhấn mạnh rằng việc đổ lỗi hoàn toàn cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hoặc cơ quan quản lý là không công bằng, vì chưa rõ liệu FAM có tham gia vào các cuộc đàm phán giữa cầu thủ và câu lạc bộ hay không.

“Mọi người sẽ nói rằng FAM cần phải chịu trách nhiệm. Thoạt nhìn, có vẻ đúng như vậy vì FAM là bên bị phạt”, ông Pekan nói với Sukan Sinar.

Ông chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem xét sâu hơn. Thật không công bằng khi đổ hết mọi lỗi cho FAM mà không biết rõ liệu cơ quan này có trực tiếp tham gia vào các thỏa thuận liên quan với cầu thủ hay không.

Trước đó, cũng có thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng FAM không can thiệp vào việc tuyển chọn cầu thủ nhập tịch, và việc này do ban quản lý đội tuyển quốc gia đảm nhiệm. Vì vậy, bất kỳ ai điều hành các cuộc đàm phán đó nên đứng ra chịu trách nhiệm”.

“Nếu hợp đồng bị chấm dứt vì những vấn đề như thế này, câu lạc bộ sẽ không chịu thiệt hại. Họ không phải bồi thường vì có lý do chính đáng để kết thúc hợp đồng. Thông thường, trong hợp đồng cầu thủ, điều khoản này đã được tính đến”, ông Pekan kết luận.

Trong khi đó, ông Pekan không loại trừ khả năng một số cầu thủ kỳ cựu khác như Facundo Garces và Rodrigo Holgado cũng có thể gặp phải số phận tương tự. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Deportivo Alaves – ông Alfonso Fernandez - cho biết đội bóng vẫn tin tưởng Garces và đang chờ kết quả kháng cáo từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Dẫu vậy, nếu án phạt của FIFA không thể thay đổi, việc các câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng với những cầu thủ bị treo giò có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bởi ngoài việc bị ảnh hưởng danh tiếng, các đội bóng khó có thể chấp nhận trả lương cho những cầu thủ không được ra sân thi đấu.