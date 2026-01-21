Hiểu Minh chấn thương nặng, vắng mặt ở AFF Cup 2026

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Hiểu Minh gặp chấn thương ở phút 30, trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc tối qua. Anh va chạm với cầu thủ đối phương, rồi ngã ra sân với vẻ hết sức đau đớn.

Hiểu Minh va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Ngay lập tức, cầu thủ này được các nhân viên y tế đưa ra khỏi sân và đưa thẳng đến bệnh viện tại Jeddah (Saudi Arabia) để cấp cứu.

Kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-Quang và MRI cho thấy Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Sau khi trở về nước, cầu thủ này sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị.

Với dạng chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thông thường dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng Hiểu Minh có thể vắng mặt tại AFF Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, tức sau giải U23 châu Á khoảng 6 tháng.

Hiểu Minh gặp chấn thương rất nặng (Ảnh: AFC).

Cầu thủ này được các nhân viên y tế chăm sóc trên sân, sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện để cấp cứu (Ảnh: AFC).

Với phong độ và năng lực chuyên môn cao của Hiểu Minh tại giải U23 châu Á đang diễn ra, nhiều người dự đoán Hiểu Minh sẽ được bổ sung cho đội tuyển quốc gia dự AFF Cup. Thậm chí, anh có thể chiếm một suất thi đấu chính thức ở đội tuyển quốc gia.

Vì thế, chấn thương nặng trong trận bán kết giải U23 châu Á là điều hết sức đáng tiếc cho Hiểu Minh. Kể từ thời điểm trung vệ cao 1m84 này rời sân, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam hầu như không còn khả năng tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ tấn công cao lớn bên phía U23 Trung Quốc.

Chưa hết, đội hình của U23 Việt Nam cũng xộc xệch sau khi Hiểu Minh bị chấn thương phải rời sân, vì chúng ta suy yếu đáng kể khả năng tranh chấp tay đôi. Cả 3 bàn thua của U23 Việt Nam tối qua, đều xuất hiện sau thời điểm Hiểu Minh buộc phải rời sân.