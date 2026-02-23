Bóng đá nữ Việt Nam chiến thắng giải thưởng đặc biệt của AFC

Danh sách đề cử của AFC quy tụ 9 cột mốc chói lọi nhất của bóng đá nữ khu vực, bao gồm những chức vô địch của Nhật Bản, Trung Quốc hay hành trình lịch sử của chủ nhà Australia. Tuy nhiên, câu chuyện "vượt qua nghịch cảnh" của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại World Cup 2023 đã được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Tuyển nữ Việt Nam nhận tin vui trước thềm Giải vô địch châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Kết quả chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với 24% tỷ lệ phiếu bầu. Đây là một chiến thắng vô cùng kịch tính khi chúng ta chỉ nhỉnh hơn đội xếp thứ hai là Australia đúng 1% (23%). Trong khi đó, kình địch khu vực là Thái Lan xếp thứ ba với 11% số phiếu.

Việc vượt qua các nền bóng đá hàng đầu thế giới để chiếm vị trí số 1 cho thấy sức hút và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế dành cho những nỗ lực phi thường của các cô gái áo đỏ.

Khoảnh khắc được AFC vinh danh chính là hành trình vượt khó tại giải vô địch châu Á 2022 (cũng là vòng loại World Cup 2023). Trong đoạn video ngắn được AFC đăng tải, những bàn thắng "quý như vàng" của Việt Nam trong loạt trận play-off đã được tái hiện đầy xúc động.

Ở thời điểm đó, tuyển nữ Việt Nam đã phải đối mặt với muôn vàn áp lực từ dịch bệnh đến lịch thi đấu khắc nghiệt. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung lách qua khe cửa hẹp để lần đầu tiên ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. AFC nhận định đây là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh và ý chí quật cường của phụ nữ Á đông.

Việc đứng đầu cuộc bình chọn của AFC không chỉ là một danh hiệu danh dự mà còn là món quà tinh thần vô giá dành cho đội tuyển. Đây là sự thừa nhận xứng đáng cho những đóng góp của các cô gái Việt Nam đối với bản đồ bóng đá châu lục.

Thắng lợi này diễn ra ngay trước thềm giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, nơi Việt Nam nằm tại bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Với nguồn động lực mới, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tích cực chuẩn bị cho trận ra quân gặp đối thủ Ấn Độ vào ngày 4/3 tới tại Australia.