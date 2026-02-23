Dương Quốc Hoàng vô địch Premier League Pool 2026, đi vào lịch sử

Trước khi vào chung kết, tay cơ số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng thể hiện phong độ tuyệt vời khi liên tục giành chiến thắng ở vòng loại. Ở bán kết, gặp tay cơ trẻ 18 tuổi người Indonesia là Albert Januarta, Quốc Hoàng có chiến thắng kịch tính 7-6.

Đối thủ của cơ thủ Việt Nam trong trận chung kết là Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha) được đánh giá rất cao, là đương kim Á quân của giải đấu.

Dương Quốc Hoàng thể hiện phong độ cực ấn tượng (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, với sự tự tin rất cao, cùng những đường cơ biến hóa, Dương Quốc Hoàng nhanh chóng vượt lên dẫn 3-0. Dù Francisco Sanchez Ruiz rất nỗ lực, rút ngắn tỉ số còn 4-6, nhưng Quốc Hoàng đã khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 7-4, lên ngôi vô địch.

Với chiến thắng này, Dương Quốc Hoàng làm nên lịch sử khi trở thành tay cơ Việt Nam và châu Á đầu tiên vô địch Premier League Pool. Anh nhận phần thưởng 25.000 USD. Đây là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với Dương Quốc Hoàng trong năm 2026.

Dương Quốc Hoàng nâng cao Cúp vô địch (Ảnh: BTC).

“Tôi rất hạnh phúc với chức vô địch này. Tôi xin cảm ơn mọi người”, Dương Quốc Hoàng chia sẻ ngắn gọn sau khi đăng quang giải đấu.

Premier League Pool 2026 quy tụ 16 tay cơ hàng đầu thế giới, diễn ra tại Florida (Mỹ) từ ngày 19/2 đến 23/2 với thể thức thi đấu vòng bảng và vòng knock-out. Hành trình lên ngôi vô địch của Dương Quốc Hoàng trải qua 4 ngày thi đấu liên tiếp, vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh hàng đầu thế giới.