Hành động nổi giận của Xuân Son và nỗi lo của tuyển Việt Nam

Sau trận gặp Thể Công Viettel ở trận đá bù vòng 10 V-League vào tối 24/2, Xuân Son bước vào đường hầm với sự thất vọng cùng cực. Tiền đạo gốc Brazil đã ném chai nước một cách vô cùng giận dữ.

Xuân Son chưa tìm lại được phong độ tốt nhất (Ảnh: CLB Nam Định).

Đó là trận đấu mà Xuân Son đã bất lực hoàn toàn trước hàng thủ của Thể Công Viettel. Điều đáng lo với cổ động viên CLB Nam Định là chân sút nhập tịch này vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất.

Kể từ khi được đăng ký trở lại ở V-League, Xuân Son vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở giải đấu này sau ba trận đấu gặp Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thể Công Viettel. Những bàn thắng của anh cho CLB Nam Định mùa này chỉ ở cúp C1 Đông Nam Á.

Lý giải về việc Xuân Son chưa tìm được bản năng sát thủ, HLV Mauro Jeronimo của CLB Nam Định cho biết: “V-League có sự khác biệt rất lớn so với các giải đấu khu vực hay châu lục mà chúng tôi từng tham dự.

Các trận đấu ở cúp Đông Nam Á và châu Á thường có tốc độ cao, với nhiều cơ hội tấn công xảy ra. Ngược lại, thời gian bóng trong cuộc tại V-League rất thấp. Ví dụ như trận gặp Thanh Hóa, bóng lăn thực tế chỉ 37 phút. Còn trận đấu với Thể Công Viettel hôm nay, tình hình cũng vậy, có tới gần 40 pha phạm lỗi.

Thêm vào đó, Xuân Son vừa trở lại sau một quãng nghỉ dài, nên việc bắt nhịp lại với lối chơi giàu thể lực và ít khoảng trống ở V-League cần thêm thời gian. Tôi tin cậu ấy sẽ trở lại với phong độ tốt nhất”.

Xuân Son tịt ngòi trong cả 3 trận ở V-League mùa này (Ảnh: CLB Nam Định).

Xuân Son từng là niềm hy vọng cho hàng công của đội tuyển Việt Nam khi thể hiện rất tốt ở AFF Cup 2024. Cầu thủ này đã giành giải Vua phá lưới giải đấu với 7 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo.

Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ thi đấu dài vì chấn thương khiến cầu thủ gốc Brazil chưa thể bắt nhịp khi trở lại. Xuân Son từng thể hiện quyết tâm rất lớn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng trong trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3. Tuy nhiên, phong độ của anh hiện tại chưa thể khiến người hâm mộ Việt Nam yên tâm.