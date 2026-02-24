Võ sĩ Nga viết tâm thư sau thất bại ở sới vật truyền thống Việt Nam

"Trước hết, đối thủ của tôi đã chiến thắng xứng đáng. Xin đừng vì chấn thương của tôi mà làm giảm giá trị chiến thắng của anh ấy. Anh ấy đã thi đấu hết mình.

Chấn thương là vấn đề của tôi, còn chiến thắng là công sức của anh ấy", võ sĩ Rafael Raimon chia sẻ trong tâm thư gửi tới người hâm mộ sau trận thua trước đô vật Bạch Văn Nghĩa ở lễ hội vật truyền thống Đình Mai Động (Tương Mai, Hà Nội) diễn ra hôm mồng 6 Tết Âm lịch (ngày 22/2).

Rafael Raimon và Bạch Văn Nghĩa vượt qua nhiều đối thủ mạnh để gặp nhau ở trận chung kết. Đô vật người Nga dù đã chuyển sang vai trò huấn luyện viên, nhưng kinh nghiệm 25 năm thi đấu vẫn giúp anh thể hiện sức mạnh vượt trội trước Bạch Văn Nghĩa.

Rafael Raimon chúc mừng chiến thắng của Bạch Văn Nghĩa khi anh không may gặp chấn thương vai ở trận chung kết (Ảnh: FBNV).

Rafael liên tục tấn công với nhiều miếng đánh sở trường và có thời điểm quật ngã đối thủ ngửa lưng. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đô vật người Nga trong nỗ lực dồn ép đối thủ đã bị trật khớp vai và không thể tiếp tục thi đấu dù đã được chăm sóc y tế. Chấn thương của Raimon qua đó giúp Bạch Văn Nghĩa chiến thắng ở trận chung kết.

Sau trận đấu, đã có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng võ sĩ Bạch Văn Nghĩa giành chiến thắng không thuyết phục và có phần may mắn khi đối thủ gặp chấn thương.

Tuy nhiên võ sĩ Rafael Raimon đã lên tiếng bênh vực và khẳng định đối thủ của anh giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tái phát chấn thương nghiêm trọng như đã từng xảy ra cách đây 5 năm.

"Ngày hôm qua, trong trận chung kết vật truyền thống tại Hà Nội, tôi đã gặp chấn thương nghiêm trọng ở vai. Điều trớ trêu là gần 5 năm trước, tại giải vô địch quốc gia Nga, tôi cũng vào chung kết tranh hạng nhất. Khi đang dẫn trước, vai tôi trật khớp và tôi thua trận.

Tôi tin rằng mọi việc xảy ra đều có sự sắp đặt. Thượng đế có kế hoạch riêng cho mỗi người. Nếu điều đó đã xảy ra, thì có lẽ nó phải như vậy. Tôi đón nhận mọi thứ với sự bình thản và khiêm nhường.

Chiến thắng và thất bại là điều ai cũng trải qua. Nhưng không phải chiến thắng nào cũng cho thấy con người thật của bạn. Chỉ khi thất bại, bản chất bên trong mới thực sự bộc lộ.

Tôi lớn lên cùng kỷ luật. Khi chiến thắng, hãy khiêm tốn. Khi thất bại, hãy khiêm tốn gấp đôi", Rafael Raimon chia sẻ trong tâm thư.

Theo kế hoạch, trong hai ngày tới, Rafael Raimond sẽ trở về TPHCM để kiểm tra và thăm khám toàn diện chấn thương vai. Trong tình huống xấu nhất, đô vật người Nga sẽ phải lên bàn mổ và sẽ phải trải qua thời gian từ 6 đến 9 tháng để phục hồi chức năng mới có thể quay trở lại thi đấu.