Ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc, Quốc Việt gửi thông điệp đến Hiểu Minh

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Phút 30 của trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 diễn ra tối 23/1 ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam có pha phối hợp đẹp mắt. Đình Bắc chuyền bóng cho Quốc Việt trong khu vực cấm địa của U23 Hàn Quốc.

Quốc Việt (9) ghi bàn cho U23 Việt Nam, anh và các đồng đội giơ 4 ngón tay ủng hộ Hiểu Minh (Ảnh: AFC).

Ngay lập tức, Quốc Việt sút bóng rất căng từ khoảng 10m, làm tung nóc lưới đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi, ghi bàn giúp U23 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Đây là bàn thắng hết sức bất ngờ, bởi U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn. Điều bất ngờ hơn nữa, sau khi ghi bàn, Quốc Việt giơ 4 ngón tay hướng về khu kỹ thuật của U23 Việt Nam.

Số 4 là số áo của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tại giải năm nay. Hiểu Minh bị chấn thương nặng ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết hôm 20/1, anh không thể tham dự trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.

Đây là bàn thắng đầu tiên và duy nhất của Quốc Việt tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Cả đội U23 Việt Nam đang hướng về người đồng đội của mình, mong Hiểu Minh mau bình phục, trở lại với phong độ cao nhất trong ít tháng tới, để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nội. Chính vì thế, hành động giơ 4 ngón tay của Quốc Việt là để hướng về Hiểu Minh.

Trước đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã đến bệnh viện tại Jeddah, để thăm hỏi và động viên Hiểu Minh. Phía VFF cho biết sẽ chăm lo y tế cho trung vệ đang khoác áo CLB PVF-CAND, trong thời gian anh dưỡng thương.

Với những gì đã thể hiện tại giải U23 châu Á 2026, Hiểu Minh được đánh giá là trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay. Còn với Quốc Việt, anh có bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay, tiếp tục chứng minh mình là “siêu dự bị” của các đội tuyển Việt Nam.