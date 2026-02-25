CAS ra thông báo nóng, số phận của tuyển Malaysia sắp sáng tỏ

Theo một số nguồn tin thân cận với CAS, các quan chức FAM sẽ không xuất hiện trong phiên điều trần của CAS liên quan tới việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Thay vào đó, chỉ có đội ngũ pháp lý của FAM có mặt trong phiên tòa này.

Dự kiến, CAS sẽ thông báo phán quyết cuối cùng với Malaysia vào lúc 5h ngày 17/2 theo giờ Malaysia (Ảnh: Getty).

Điều đó cho thấy FAM dường như biết trước số phận của mình. Cũng theo nguồn tin này, quyết định sẽ được đưa ra ngay sau khi phiên điều trần kết thúc mà không cần chờ đợi trong thời gian dài như thường lệ.

Nguồn tin ở CAS khẳng định: “Phán quyết có thể được công bố sớm nhất vào khoảng 5h ngày 27/2 theo giờ Malaysia”.

Tờ New Strait Times tiết lộ vụ việc kháng cáo của FAM tại CAS chỉ xoay quanh tình trạng pháp lý và các án phạt áp dụng đối với 7 cầu thủ liên quan, không phải là phiên xử nhằm thách thức quyết định tổng thể của FIFA.

Thay vào đó, nội dung kháng cáo tập trung vào việc đề nghị giảm nhẹ mức kỷ luật đã được áp dụng, qua đó mở ra hy vọng các cầu thủ có thể sớm trở lại tăng cường lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Bảy cầu thủ bị buộc tội nhập tịch gian lận của Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trước đó, họ đã bị FIFA treo giò 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái.

Tuy nhiên, hồi tháng 1, CAS đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án phạt, cho phép các cầu thủ này được tiếp tục thi đấu cho đến khi phán quyết cuối cùng được ban hành (4h ngày 27/2).

Malaysia đối diện với nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 (Ảnh: Getty).

Diễn biến trên phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Malaysia trong trận đấu quyết định gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi CAS ra phán quyết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ ra án phạt với Malaysia.

Theo dự kiến, họ có thể bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có tấm vé tham dự cúp châu Á mà không cần quan tâm tới trận gặp Malaysia vào ngày 31/3.