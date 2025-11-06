CLB Công an Hà Nội thua đội bóng Australia tại Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa CLB CAHN và Macarthur diễn ra chiều nay (6/11) tại Australia. Đây là trận đấu mà hàng thủ của CLB CAHN chơi thiếu chắn chắn.

CLB CAHN không thể giành điểm trên sân của Macarthur (Ảnh: CLB CAHN).

Phút 20, Macarthur có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Trong pha bóng này, Vickery đi bóng ở biên và chuyền vào giữa, để cho Grzan nhận bóng dứt điểm, ghi bàn giúp đội chủ nhà mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, CLB CAHN đẩy cao đội hình tấn công. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 30. Trong pha bóng lộn xộn trước khung thành Macarthur, trung vệ Adou Minh trong một pha lên tham gia tấn công, dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB CAHN.

Ở hiệp hai, CLB CAHN vẫn tấn công khá tốt. Tiền vệ nhạc trưởng Quang Hải hoạt động rất năng nổ, tạo ra các cơ hội ghi bàn cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking. Tuy nhiên, đại diện của V-League không tận dụng thành công.

Adou Minh ghi bàn cho CLB CAHN trong trận đấu này (Ảnh: CLB CAHN).

Không những không ghi được bàn thắng, CLB CAHN còn để thủng lưới ở phút 75, từ một tình huống kém may mắn.

Trong pha bóng này, Caceres của Macarthur sút bóng chạm vào người một cầu thủ của CLB CAHN, khiến bóng đổi hướng bay vào lưới, giúp đội bóng Australia có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

Thua trận này, CLB CAHN có 5 điểm sau 4 trận đấu. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking kém đội đầu bảng Macarthur hai điểm.

CLB CAHN hơn đội đứng thứ 3 trong bảng là Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) một điểm, nhưng CLB CAHN thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.