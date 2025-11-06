Lịch thi đấu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games

Theo lịch mới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Tinsulanon (tỉnh Songkhla, Thái Lan), thay vì thi đấu ở sân 700th Anniversay (Chiang Mai) như lịch cũ.

Ngoài ra, thay vì ra quân gặp đội tuyển U22 Lào vào ngày 5/12 như lịch thi đấu dự kiến trước đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ gặp đội bóng xứ sở triệu voi sớm hơn một ngày, vào ngày 4/12.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng SEA Games 33 tại Songkhla, thay vì Chaing Mai (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trận đấu còn lại của đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng bảng là trận gặp U22 Malaysia, vào ngày 11/12. Cả hai trận đấu này đều bắt đầu từ lúc 18h30.

Nếu lọt vào bán kết và chung kết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở sân Rajamangala tại Bangkok. Các trận bán kết và tranh huy chương của nội dung bóng đá nam SEA Games 33 đều diễn ra ở sân bóng này.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại Chonburi. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung cùng bảng với các đội Myanmar, Malaysia và Philippines.

Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu tại Nonthaburi (Ảnh: VFF).

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ngày 5/12, chạm trán với Philippines ngày 8/12 và gặp Myanmar ngày 11/12.

Còn ở nội dung futsal nam, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ thi đấu tại Nonthaburi. Chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với các đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Lượt cuối cùng diễn ra ngày 18/12.

Ở nội dung futsal nữ, chúng ta chung bảng với các đội Indonesia và Myanmar. Các trận đấu của nội dung này thi đấu tại Đại học Thonburi Bangkok. Các trận bán kết futsal nữ diễn ra ngày 16/12, còn trận chung kết và tranh huy chương đồng sẽ diễn ra ngày 18/12.