Hai nữ VĐV marathon Việt Nam phải lên xe cứu thương ở Thái Lan

Chiều 14/12, hai nội dung đường dài của môn điền kinh tại SEA Games 33 là đi bộ 20km nam-nữ, marathon nam-nữ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là hai nội dung khắc nghiệt nhất trong điền kinh, và càng trở nên thử thách khi Ban tổ chức xếp lịch thi đấu của các VĐV vào lúc 17h chiều, khi thời tiết vẫn còn nóng.

Hai nữ VĐV điền kinh Việt Nam phải nhập viện vì kiệt sức (Ảnh: Nguyễn Minh).

Ở nội dung marathon nữ, hai VĐV Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa tranh tài. Tuy nhiên, cả hai đều gặp sự cố về sức khỏe.

Đầu tiên là Bùi Thị Thu Hà sau khi về đích ở vị trí thứ 3, giành HCĐ, cô bị ngất xỉu vì quá mệt. Huấn luyện viên của Thu Hà đã cõng VĐV lên xe cứu thương để sơ cứu. Sau đó Thu Hà hồi phục và có thể tự đi lại được, hiện tại đã ổn định.

Với Hoàng Thị Ngọc Hoa, trong nỗ lực đua tranh tấm HCĐ với người đồng đội Thu Hà, đã bị ngất khi cách vạch đích khoảng 3km. Ngọc Hoa lập tức được đội ngũ y tế của Ban tổ chức đưa lên xe cứu thương, sau đó về lều của đội Việt Nam. Tuy nhiên do sức khỏe của Ngọc Hoa chưa ổn định, cô được Ban tổ chức đưa vào viện để kiểm tra.

Hoàng Nguyên Thanh về thứ 4 ở nội dung marathon nam (Ảnh: Nguyễn Minh).

Ban huấn luyện và các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam đã rất lo lắng cho sức khỏe của Ngọc Hoa. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 hiện cũng đã có những liên lạc để nắm bắt tình hình, đồng thời có thông báo sớm nhất với giới truyền thông.

Trước đó, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc ở môn đi bộ 20km nữ cũng gặp chấn thương ở km thứ 11. Cô bị choáng và ngất, sau đó được bộ phận y tế chăm sóc nên đã hồi phục. Dù vậy, việc bỏ cuộc khiến Thanh Phúc lỡ cơ hội tranh HCV. Đây cũng có thể là kỳ SEA Games cuối của VĐV 35 tuổi.