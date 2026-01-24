Ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc, Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Phút 71 của trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc, Đình Bắc có pha đá phạt từ khoảng 18m, đưa bóng lượn qua hàng rào phòng ngự của U23 Hàn Quốc, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Đình Bắc vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới (Ảnh: AFC).

Bàn thắng này giúp cho Đình Bắc vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải U23 châu Á năm nay, với 4 bàn thắng. Thành tích của Đình Bắc ngang hai cầu thủ Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon).

Người gần nhất với 3 cầu thủ vừa nêu là Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản). Cầu thủ này hiện có 3 bàn, đồng thời anh còn một trận chưa đấu, đó là trận chung kết với U23 Trung Quốc, diễn ra tối 24/1.

Nếu Ryunosuke Sato không ghi bàn hoặc chỉ ghi một bàn ở trận chung kết, Nguyễn Đình Bắc sẽ trở thành đồng Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026. Đồng thời, cầu thủ của CLB Công an Hà Nội sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử, giành được danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu lục.

Đình Bắc đứng trước cơ hội đoạt các danh hiệu lịch sử với bóng đá Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ngoài danh hiệu vua phá lưới, Đình Bắc còn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nếu giành luôn giải thưởng này, Đình Bắc cũng sẽ là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, có được danh hiệu cầu thủ hay nhất một kỳ giải U23 châu lục.

Điều đáng tiếc duy nhất của Đình Bắc ở trận đấu vừa qua, đó là tình huống anh phải nhận thẻ đỏ ở phút 86, sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Tấm thẻ đỏ này buộc đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải chơi thiếu người trong những phút cuối của hiệp hai, cũng như thiếu người ở hiệp phụ.

Nghiêm trọng hơn, với tấm thẻ đỏ vừa phải nhận, không loại trừ khả năng Đình Bắc bị “treo giò” ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 và các trận đầu tiên ở AFF Cup 2026.