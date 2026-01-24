U23 Việt Nam lập dấu mốc lịch sử khi đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm 11m

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Trận tranh huy chương đồng giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia) tối 23/1 tại giải U23 châu Á 2026 đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn người xem cho đến những giây cuối cùng.

Tiền đạo Đình Bắc tiếp tục toả sáng khi giúp U23 Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước, với pha kiến tạo cho Quốc Việt mở tỷ số ở phút 30 cũng như trực tiếp ghi bàn ở phút 71.

Tiền đạo Đình Bắc (số 7) toả sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo cho U23 Việt Nam trong trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên U23 Hàn Quốc đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 69 và 2-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng 90+7, trong tình huống mà U23 Việt Nam phải chơi thiếu người từ phút 86 khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ rời sân do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương.

Dù phải chơi với 10 người trong suốt 30 phút của hiệp phụ, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn chứng tỏ được bản lĩnh khi bảo vệ được tỷ số hoà 2-2 để kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều thực hiện tốt trong 6 loạt sút luân lưu trước khi lượt sút thứ 7 của Bae Hyun Seo bị thủ thành Cao Văn Bình đoán đúng hướng bóng bay người cản phá.

Đến lượt sút quyết định của U23 Việt Nam, tiền vệ Thanh Nhàn không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Hwang Jae Yun để giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc giải U23 châu Á 2026 một cách kịch tính.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng đầu tiên của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc sau 35 năm kể từ năm 1991. Theo thống kê, hai đội từng gặp nhau 4 lần ở các giải đấu chính thức. U23 Việt Nam mới chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận.

Tại sân chơi U23 châu Á, U23 Việt Nam từng hai lần đối đầu U23 Hàn Quốc. Năm 2018, trong hành trình tạo nên kì tích tại Thường Châu, thầy trò HLV Park Hang-seo để thua 1-2, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Quang Hải.

Đến vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun đã cầm hòa đội bóng xứ sở Kim chi với tỷ số 1-1 nhờ pha lập công của Tiến Long.

Khoảng cách giữa hai đội tiếp tục được thu hẹp trong những lần đối đầu gần đây ở cấp độ trẻ. Năm 2025, U22 Việt Nam từng hòa U22 Hàn Quốc 1-1 trước khi để thua sát nút 0-1 tại giải Panda Cup.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Như vậy chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tại giải đấu trên đất Saudi Arabia qua đó giúp U23 Việt Nam cân bằng thành tích đối đầu với đối thủ khi có 2 trận thắng, 1 trận hoà và để thua 2 trận sau 5 lần gặp nhau.

Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc hiện cũng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải U23 châu Á 2026 khi đã đóng góp dấu giày trong 6 bàn thắng của U23 Việt Nam (gồm 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo).

Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn hai cầu thủ của U23 Nhật Bản có khả năng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc. Cả hai đang có 3 bàn thắng, kém tiền đạo U23 Việt Nam đúng một pha lập công. Tuy nhiên, việc U23 Nhật Bản còn thi đấu trận chung kết khiến cuộc đua vẫn chưa thể ngã ngũ.