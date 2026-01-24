FIFA, AFC ca ngợi chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc

"U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc trên chấm phạt đền để giành vị trí thứ ba", AFC giật tít ca ngợi chiến thắng đầy kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia) tối 23/1 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam đã có một trận đấu kịch tính và thú vị với U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Sau trận thua đậm trước U23 Trung Quốc ở vòng bán kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bước vào trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc với tâm thế thoải mái.

Sự tự tin trở lại đã giúp U23 Việt Nam mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Quốc Việt ở phút 30 của hiệp 1. Đó cũng là tình huống mà tiền đạo Đình Bắc có pha đi bóng khéo léo trước khi chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn.

Ở hiệp 2, U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 69 nhưng Đình Bắc lại giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước chỉ 2 phút sau đó sau một pha đá phạt hiểm hóc. Dù vậy đến phút 86, Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với đối thủ.

Việc chơi thiếu người khiến U23 Việt Nam bị thủng lưới ở những giây cuối cùng của trận đấu (phút 90+7) và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. 10 cầu thủ của U23 Việt Nam vẫn có thể chống chọi được sức ép tấn công của U23 Hàn Quốc trong 30 phút hiệp phụ và đưa trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, thủ thành Cao Văn Bình đã toả sáng khi cản phá được lượt sút thứ 7 của U23 Hàn Quốc, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-6 trên chấm 11m và giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công lượt sút thứ 7 của U23 Hàn Quốc để giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC0.

"Trong một trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số 2-2 sau hiệp phụ, bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Quốc Việt đã bị Kim Tae Won gỡ hòa, sau đó Nguyễn Đình Bắc đã giúp đội bóng Đông Nam Á tái lập thế dẫn trước.

Tuy nhiên, đội trưởng của Việt Nam đã bị truất quyền thi đấu vào cuối trận, và Hàn Quốc đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Shin Min Ha ở những phút bù giờ cuối cùng, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ thứ hai và loạt sút luân lưu.

Thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá thành công cú sút thứ bảy, giúp đội nhà giành vị trí thứ ba chung cuộc", AFC mô tả diễn biến căng thẳng của trận đấu.

"U23 Việt Nam chịu áp lực rất lớn khi trận đấu phải kéo vào hiệp phụ và phải chơi thiếu người, với việc Văn Bình cản phá thành công các cú sút của Shin Min Ha và Kim Tae Won, nhưng bất chấp những nỗ lực của Hàn Quốc, bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến với họ, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu.

Cả hai đội đều thực hiện thành công 6 quả phạt đền đầu tiên, sau đó Văn Bình cản phá cú sút của Bae Hyun Seo, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, giúp Việt Nam giành vị trí thứ ba sau một trận đấu đầy kịch tính", AFC nhấn mạnh đoạn kết có hậu của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đáng chú ý, trang FIFA World Cup cũng có dòng trạng thái "Tinh thần Việt Nam" để ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam sau khi bị gỡ hoà 2-2 ở những giây cuối cùng và phải bước vào hiệp phụ với 10 người, trước khi đánh bại đội bóng "xứ sở Kim chi" trên chấm 11m.

Trang FIFA World Cup ca ngợi sự kiên cường của các cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, trang chủ AFC Asian Cup cũng nhấn mạnh: "Tấm huy chương dành cho sự kiên cường của U23 Việt Nam". Như vậy U23 Việt Nam khép lại hành trình ở giải U23 châu Á 2026 với hạng 3 chung cuộc, giành được 5 trận thắng và để thua 1 trận.