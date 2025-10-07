FIFA tung bằng chứng cho thấy cầu thủ nhập tịch Malaysia làm giả giấy tờ

Hôm qua là ngày cuối cùng của thời hạn kháng cáo mà FIFA đặt ra cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Trước đó, ngày 26/9, FIFA kết luận ban đầu rằng 7 cầu thủ này sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo, mỗi người bị “treo giò” 12 tháng, đồng thời họ bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) vì sử dụng cầu thủ sai tư cách.

Khả năng bóng đá Malaysia thắng kiện FIFA càng lúc càng mong manh (Ảnh: ASEAN Football).

Đến đêm 6/10, FIFA tung ra báo cáo, cho thấy điểm vi phạm của nhóm 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Trong báo cáo này, có chi tiết quan trọng, theo nhận định của FIFA, nơi sinh của ông hoặc bà (nội, ngoại) của 7 cầu thủ nói trên được chỉnh sửa là tại Malaysia. Tuy nhiên, theo điều tra của FIFA, ông hoặc bà của các cầu thủ này đều sinh ra bên ngoài Malaysia, ở các nước Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Cũng theo bản báo cáo này, trong khoảng thời gian rất ngắn, từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 năm nay, FAM liên tục gửi đơn lên FIFA, xin phép cho nhóm 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal được thi đấu cho đội tuyển Malaysia, với tư cách cầu thủ nhập tịch.

FIFA một mặt đồng ý với yêu cầu từ phía FAM, nhưng mặt khác họ âm thầm tiến hành các cuộc điều tra độc lập. Đặc biệt, sau khi xuất hiện đơn tố cáo về tính minh bạch của nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia, ngay sau trận Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 hôm 10/6, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, quá trình điều tra càng được đẩy mạnh.

Điều này trùng với nhận định của cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm, khi ông Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí cách đây vài ngày: “Có thể đã có đơn kiện được gửi đến FIFA, khi ai đó hoặc đơn vị nào đó phát hiện ra vấn đề liên quan đến hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ Malaysia”.

“FIFA thường không trực tiếp hướng dẫn bất kỳ hồ sơ nhập tịch nào của các cầu thủ trên khắp thế giới, họ chỉ khuyến cáo các liên đoàn cấp quốc gia và các cầu thủ có liên quan phải làm đúng quy định.

Tự thân các liên đoàn cấp quốc gia và các cầu thủ nhập tịch phải cam kết làm đúng quy trình, đúng luật. Khi có đơn kiện được gửi đến, FIFA mới kiểm tra hồ sơ, rồi mới kết luận hồ sơ đấy hợp lệ hay không hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, các liên đoàn thành viên có liên quan tự chịu trách nhiệm”, ông Dương Vũ Lâm khi đó bình luận thêm.

Cũng trong đêm qua (6/10), Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John đã hé lộ đến khả năng sẽ trừ điểm đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả của trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 nói trên có thể bị đảo ngược.

Phía bóng đá Malaysia còn một cơ hội nữa để lật ngược tình thế, đó là kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, nếu các chứng cứ của họ thiếu chặt chẽ, không loại trừ khả năng CAS sẽ phạt bóng đá Malaysia nặng hơn án phạt mà FIFA dành cho nền bóng đá nước này.