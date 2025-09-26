FIFA phạt nặng Malaysia vì làm giả hồ sơ cầu thủ ở trận thắng Việt Nam

Theo thông báo từ phía Ủy ban Kỷ luật FIFA, họ kết luận đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch không rõ nguồn gốc, trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Trận đấu này diễn ra ở sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), đội tuyển Malaysia thắng đậm 4-0.

Nhóm các cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia (Ảnh: NST).

7 cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Cả 7 người này đều được tung vào sân ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, với thời lượng khác nhau.

Vì sử dụng trái phép số đông các cầu thủ nhập tịch nói trên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Riêng từng cầu thủ trong số 7 người Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng).

Các cầu thủ nói trên cũng bị FIFA cấm tham gia các hoạt động có liên quan đến bóng đá toàn cầu trong thời hạn 12 tháng.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times ngay trong tối nay phải dùng từ “xấu hổ” để nói về việc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận.

Tờ báo này bày tỏ quan điểm: “FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt nặng, sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới phát hiện FAM sử dụng tài liệu giả mạo, để tạo điều kiện cho những người này được thi đấu trong một trận đấu rất quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 (trận gặp đội tuyển Việt Nam)”.

Cũng theo truyền thông Malaysia, FAM và nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel có 10 ngày để kháng cáo.

Có chi tiết rất đáng chú ý, cho dù FIFA tuyên bố FAM sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, con số lên đến 7 người, nhưng vẫn chưa có thông tin FIFA sẽ trừ điểm hoặc xử thua đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu có liên quan.

FIFA chỉ mới thông tin họ phạt tiền FAM và nhóm 7 cầu thủ sử dụng hồ sơ nhập tịch trái phép.