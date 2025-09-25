Xác định 14/16 đội tuyển giành vé dự vòng chung kết futsal châu Á 2026

Danh sách 14 đội đã có vé dự VCK futsal châu Á 2026 Đội chủ nhà: Indonesia 7 đội nhất bảng vòng loại: Australia (bảng A), Thái Lan (bảng B), Nhật Bản (bảng C), Việt Nam (bảng E), Kyrgyzstan (bảng F), Iran (bảng G) và Afghanistan (bảng H). 6 đội nhì bảng vòng loại: Kuwait (A), Hàn Quốc (B), Tajikistan (C), Lebanon (E), Uzbekistan (F) và Malaysia (G).

Đội bóng đầu tiên giành quyền dự VCK giải futsal châu Á 2026 chính là chủ nhà Indonesia. Đội futsal xứ sở vạn đảo không cần phải tham gia vòng loại. Đội thứ nhì giành được vé dự VCK, theo ghi nhận của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) chính là đội đầu tiên chính thức giành vé đầu bảng vòng loại. Chiều qua, đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Lebanon 4-0, để đứng đầu bảng E.

Đội tuyển futsal Việt Nam là một trong 14 đội đã có vé dự VCK futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Tiếp đến, buổi tối cùng ngày, các đội bóng khác thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan (nhất bảng B) và Malaysia (nhì bảng G) cũng có vé dự VCK.

Cùng có vé dự VCK futsal châu Á 2026 là Australia (đầu bảng A), Kuwait (nhì bảng A), Hàn Quốc (nhì bảng B), Nhật Bản (đầu bảng C), Tajikistan (nhì bảng C), Lebanon (nhì bảng E), Kyrgyzstan (nhất bảng F), Uzbekistan (nhì bảng F), Iran (đầu bảng G) và Afghanistan (đầu bảng H).

Trong số các đội đã giành vé vào VCK, Nhật Bản, Việt Nam, Kyrgyzstan, Iran và Afghanistan có thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Ngược lại, đội tuyển futsal Lebanon đoạt vé vào VCK với thành tích chỉ 4 điểm ở bảng E vòng loại. Họ chỉ giành được một trận thắng (2-1 trước đội tuyển futsal Trung Quốc), một trận hòa (1-1 trước Hong Kong) và một trận thua (0-4 trước đội tuyển futsal Việt Nam). Hiệu số của Lebanon trong bảng E là 3-6 (-3).

Đội tuyển futsal Nhật Bản đứng đầu bảng C vòng loại (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, khi xét thành tích giữa các đội nhì bảng với nhau, kết quả giữa đội nhì bảng với các đội đứng cuối mỗi bảng sẽ bị loại bỏ (do bảng H chỉ có 3 đội, không phải 4 đội như các bảng còn lại). Do đó, Lebanon hầu như không hề bị ảnh hưởng, sau khi kết quả hòa 1-1 với đội cuối bảng E là Hong Kong không được tính.

Lúc này, điểm số của Lebanon khi xét giữa các đội nhì bảng là 3 điểm, hiệu số là 2-5 (-3). Nhờ điểm số và hiệu số này, Lebanon xếp trên hai đội Đông Nam Á gồm Malaysia (nhì bảng G, 3 điểm, hiệu số 1/4) và Myanmar (nhì bảng H, 3 điểm, hiệu số 7/11). Nhờ đó, Lebanon giành vé vào VCK.

Với Myanmar, đội bóng này là đội nhì bảng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại chưa có vé dự VCK, nhưng Myanmar cũng chưa bị loại.

Vòng loại futsal châu Á 2026 vẫn còn một bảng đấu nữa chưa diễn ra, đó là bảng D, gồm các đội Saudi Arabia, Iraq, Đài Loan và Pakistan. Bảng đấu này thi đấu vào tháng 10.

VCK futsal châu Á 2026 còn hai suất tham dự, một trong hai suất này sẽ dành cho đội đầu bảng D vòng loại. Suất còn lại sẽ là cuộc so kè giữa đội nhì bảng D với đội tuyển futsal Myanmar. VCK futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Indonesia.