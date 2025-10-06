Diễn biến bất ngờ của Malaysia trước khi FIFA ra phán quyết

Hôm nay (6/10) là thời hạn chót để FAM nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Thế nhưng, tới chiều nay, cơ quan quyền lực của bóng đá Malaysia vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan tới việc kháng cáo.

FAM cho biết vẫn chưa nhận được toàn bộ hồ sơ phán quyết từ FIFA, vì vậy quy trình khiếu nại chưa thể bắt đầu (Ảnh: BH Online).

Tổng thư ký FAM, Noor Azman HJ Rahman tuyên bố: “FAM vẫn đang chờ đợi tài liệu đầy đủ về phán quyết từ FIFA. Quy trình kháng cáo chỉ có thể bắt đầu ngay sau khi FAM nhận được chính thức toàn bộ tài liệu quyết định đó.

Đội ngũ pháp lý của FAM đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động tiếp theo nào ngay sau khi nhận được các tài liệu liên quan.

Ngay khi có quyết định đầy đủ, đội ngũ pháp lý của FAM sẽ nộp đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu hỗ trợ vững chắc”.

Trước đó, FIFA đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước thềm trận đấu gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Hệ quả, 7 cầu thủ này đã bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Sau khi nhận án phạt sốc này, Malaysia cho biết đã có “lỗi kỹ thuật” trong việc nộp hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch lên FIFA. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia, khả năng kháng cáo thành công của FAM rất thấp.

Khả năng kháng cáo của FAM trước án phạt của FIFA rất thấp (Ảnh: VFF).

Cựu Chủ tịch FAM, Firdaus Mohamed, cho biết: “Tôi tin rằng FAM cố gắng không nhận thêm án phạt bổ sung từ FIFA. Đó là điều chúng ta mong đợi. Khi có án phạt, các hiệp hội bang và đơn vị liên quan cũng bị ảnh hưởng theo”.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Datuk M. Karathu phân tích: “FIFA sẽ không đưa ra án phạt nếu không có bằng chứng chắc chắn. Chúng ta biết FAM sẽ kháng cáo khi có bản án đầy đủ, nhưng rõ ràng cần phải có câu trả lời”.