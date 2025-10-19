Bóng đá Malaysia bị cảnh báo nguy cơ sụp đổ sau bê bối gian lận nhập tịch

"Sự bất ổn trong ban lãnh đạo FAM đe dọa làm chệch hướng cơ quan quản lý bóng đá của quốc gia này. Cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn khi Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ vô thời hạn vì lệnh trừng phạt của FIFA, khiến FAM như rắn mất đầu.

Sự việc này càng trở nên tồi tệ sau khi Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub bất ngờ từ chức hồi tháng 8, chỉ sau 6 tháng đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 4 năm của mình", tờ New Straits Times của Malaysia bình luận về cuộc khủng hoảng của bóng đá nước nhà sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ và phải nhận án phạt nặng từ FIFA.

Bóng đá Malaysia đang trong giai đoạn rối ren sau án phạt nặng từ FIFA (Ảnh: NST).

Trước đó, FIFA đã cáo buộc FAM có hành vi làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ đồng thời xử phạt tổ chức này 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), riêng 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) kèm án treo giò 12 tháng.

Án phạt của FIFA khiến Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ chức vụ để cho phép một Ủy ban độc lập giải quyết bê bối nhập tịch cầu thủ gây tổn hại uy tín cho bóng đá nước này.

Chuyên gia bóng đá người Malaysia, Datuk Dr Pekan Ramli lo lắng nguy cơ sụp đổ của bóng đá nước nhà (Ảnh: NST).

Đáng chú ý, chuyên gia bóng đá người Malaysia, Datuk Dr Pekan Ramli cảnh báo rằng tình hình hiện tại có thể đẩy FAM đến bờ vực sụp đổ nếu không có hành động quyết liệt.

Ông cho biết vai trò của Tổng thư ký rất quan trọng để duy trì tính liên tục và tính chuyên nghiệp, và việc đình chỉ Tổng thư ký Azman Rahman mà không có kế hoạch chuyển giao rõ ràng sẽ khiến FAM gặp nguy hiểm.

"Hiện tại FAM được điều hành bởi một Chủ tịch tạm quyền nhưng không có toàn quyền, khiến tổ chức này có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả, gây mất mặt trước công chúng và làm giảm uy tín cả trong và ngoài nước", chuyên gia Pekan Ramli bày tỏ.

Ông Pekan Ramali cho rằng tình trạng thiếu lãnh đạo của FAM đe dọa mọi khía cạnh hoạt động của tổ chức này, khi các quy trình từ đăng ký cầu thủ và xác minh tài liệu đến liên lạc với FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) rất dễ bị chậm trễ và sai sót.

Theo quan điểm của Pekan Ramali, Liên đoàn bóng đá không thể hoạt động hiệu quả khi các vị trí quan trọng bị bỏ trống hoặc được thay thế bởi những quan chức thiếu thẩm quyền hoặc sự chuẩn bị để quản lý khủng hoảng. Hậu quả từ sự bất ổn của FAM đã được thể hiện rõ trong cuộc họp báo về lệnh trừng phạt của FIFA hôm 17/10.

Pekan Ramali mô tả sự kiện này là thảm họa đối với hình ảnh của FAM, khi Phó Tổng thư ký Datuk S. Sivasundaram đã không trả lời rõ ràng một số câu hỏi, trong khi giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia, Rob Friend đưa ra rất ít giải thích và không khẳng định được quyền kiểm soát câu chuyện.

"Cuộc họp báo lẽ ra phải trấn an công chúng và giải thích các bước đang được thực hiện để giải quyết các lệnh trừng phạt, nhưng thay vào đó, nó lại làm tăng thêm sự nhầm lẫn.

Các chuyên gia ở vị trí có thẩm quyền phải sẵn sàng trả lời câu hỏi một cách rõ ràng và tự tin. Các đại diện ở buổi họp báo đã không chuẩn bị và thiếu phối hợp, điều này chỉ làm suy yếu uy tín của bóng đá Malaysia", chuyên gia Pekan Ramali khẳng định.

"FAM không thể tiếp tục hoạt động theo kiểu thụ động, tùy cơ ứng biến. Nó phải ổn định ngay bây giờ, thể hiện năng lực và duy trì trách nhiệm giải trình", chuyên gia bóng đá này chốt lại.

Hiện tại, FAM đang trong quá trình đệ đơn kháng cáo chính thức đối với quyết định của FIFA, phán quyết cuối cùng từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 30/10.