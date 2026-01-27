FIFA đồng ý để 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia thi đấu trở lại

Như đã biết, hôm qua (26/1), CAS đã đồng ý để 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia là Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido tạm thời trở lại thi đấu.

FAM công bố bức thư của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho phép 7 cầu thủ nhập tịch trở lại thi đấu (Ảnh: FAM).

Ngay sau đó, FIFA đã phản hồi về vấn đề này thông qua bức thư gửi FAM, Theo đó, FIFA chấp nhận tạm dừng án phạt treo giò 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia trong vòng 12 tháng (được công bố vào tháng 9). Điều đó có nghĩa rằng nhóm cầu thủ này được quyền thi đấu bình thường ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

“FIFA đã thông báo tới các liên đoàn thành viên và các liên đoàn châu lục liên quan về việc ngay lập tức tạm dừng án treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch nói trên ở cấp độ trong nước và cấp độ châu lục,” thông cáo của FAM cho biết.

FIFA cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trở lại thi đấu (Ảnh: FAM).

Điều đó có nghĩa rằng 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển quốc gia nước này trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3 (trong trường hợp CAS vẫn chưa tuyên án với Malaysia).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của CAS để đưa ra án phạt với Malaysia. Tuy nhiên, AFC đã thông báo hạn chót để ra án phạt là sau khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc (vào ngày 31/3) vì liên quan tới bốc thăm vòng chung kết giải đấu.