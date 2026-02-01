Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan

"Một trận đấu tốt của cả hai đội. Điều quan trọng là chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp sắp tới", tài khoản Khem Choothai đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng sít sao 1-0 trước tuyển futsal Việt Nam chiều 31/1 (giờ Việt Nam).

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) nhận thất bại 0-1 trước tuyển futsal Thái Lan ở lượt cuối bảng B (Ảnh: VFF).

Ở lượt trận cuối, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đều có tâm lý thoải mái khi đã chắc suất vào vòng tứ kết và trận đấu này chỉ mang tính chất quyết định cho đội nào sẽ giành ngôi đầu bảng B.

Cả hai đội cho thấy màn trình diễn ngang sức ngang tài, nhưng Thái Lan là đội tận dụng tình huống tốt hơn với pha dứt điểm ở góc hẹp ở phút 36 để giành chiến thắng trước tuyển futsal Việt Nam.

Kết quả này giúp Thái Lan đứng đầu bảng B với 9 điểm và sẽ đụng độ tuyển futsal Iraq ở vòng tứ kết, còn tuyển futsal Việt Nam xếp thứ hai bảng đấu với 6 điểm và đụng độ tuyển futsal Indonesia.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi tuyển futsal Thái Lan lẫn tuyển futsal Việt Nam khi cả hai đội bóng đã có màn trình diễn tốt ở vòng bảng và kỳ vọng cả hai đội tuyển sẽ tiếp tục tiến sâu ở giải đấu.

"Không cần bàn cãi nữa, tuyển futsal Thái Lan vẫn là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Nạn nhân tiếp theo của họ sẽ là tuyển futsal Iraq", tài khoản Somsak Suriyapoom đến từ Thái Lan bày tỏ.

Đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng tiến xa ở giải đấu năm nay (Ảnh: VFF).

"Trận đấu tốt của cả Thái Lan và Việt Nam. Hai đại diện Đông Nam Á đã loại hai đại diện của Tây Á ở vòng bảng", tài khoản Roy Ke đến từ Singapore bình luận.

"Chúc mừng Thái Lan. Thật ra trận này Việt Nam thiếu may mắn hơn mà thôi, khi họ đã tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn", tài khoản Yayan Iskandar đến từ Indonesia cho biết.

"Tuyển futsal Indonesia rất hào hứng khi gặp Việt Nam ở vòng tứ kết. Sẽ là một trận đấu rất kịch tính và thú vị lắm đây", tài khoản Haykal Landry cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Thái Lan vẫn xếp trên Việt Nam ở môn futsal nhưng khoảng cách sẽ sớm thu hẹp thôi. Chúc mừng Thái Lan nhưng hãy đợi chúng tôi sẽ sớm thôi. Tiến lên nào các chàng trai, vào vòng trong bản lĩnh hơn nhé", tài khoản Nguyễn Nam Ngư đến từ Việt Nam chốt lại.